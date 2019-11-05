Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm izle! EDHO 146. bölüm izle
EDHO 146. yeni bölüm izle! ATV'de salı günlerinin lider dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. son bölüm izle! ATV'de izlenme rekorları kıran EDHO yeni bölümünde bu hafta; Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır. İşte EDHO 146. yeni bölüm izleme ekranı...
EDHO 146. bölüm izle! Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. son bölüm izle! ATV ekranlarında salı günü yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölümünde bu hafta; Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır. Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. bölüm tek parça izleme linki dizinin takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, EDHO 146. bölüm izleme ekranı...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. BÖLÜM İZLE! – ATV
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. YENİ BÖLÜMÜNDE BU HAFTA
Sevda, hamile olduğunu söyleyerek Hızır'ı elindeki en güçlü silahla bitirmeyi amaçlamıştır. Aldığı haberle sarsılan Hızır, kurulan evlilik oyununun gerçeğe dönüşmesinden endişe duyarken Feyyaz'ın bu konudaki kararı herkesi şaşırtacaktır. Sadece Hızır'ı değil tüm Çakırbeylileri etkileyecek olan haber, gün geçmeden yayılır. Bu duruma en çok tepki göstermesi beklenen Hayriye Ana ise Sevda'yı gözüyle görmeden havadisin doğruluğuna inanmaz. Nitekim ziyarete gittiği Meftunların evinden, şüphe etmekte haklı olduğunu söyleyerek ayrılacaktır.
Sevda, karnında bir Çakırbeyli taşıdığını söyleyerek kendi hayatını garanti altına alırken milyon dolarlar bahşettiği Altan'ın da gücüne güç katmıştır. İstihbarattaki yerini kaybetmek üzere olduğunu anlayan Altan, arkasına aldığı çok güçlü bir çete ile hain planlar kurmaya devam eder. Henüz kimlerle savaşacağını bilmeyen Hızır'ın, onu öldürmeye ant içmiş bir orduyla karşı karşıya gelmesine ramak kalmıştır.
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