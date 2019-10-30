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Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm izle! - ATV

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.10.2019
SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜM İZLE! - ATV

62. bölüm izle! 'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 62. son bölüm izle! İzleyenleri ekran başına kilitleyen ve heyecan uyandıran Sen Anlat Karadeniz yeni bölümünde Murat, 'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için ’a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi’nin ocağına bir ateş gibi düşecektir. İşte, Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm tek parça kesintisiz izle!

dizisi 62. son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm izle! Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'de bu hafta sürpriz gelişmeler yaşandı. Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar. Sen Anlat Karadeniz 62. bölüm tek parça kesintisiz izleme linki sayfamızda!

SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜM İZLE! – ATV

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SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜM ÖZETİ

Murat, 'da başını tahmin ettiğinden de büyük bir belaya sokmuştur ve kurtulmak için 'a doğru yola çıkar. Atlattığını sandığı bu bela Kaleli Ailesi'nin ocağına bir ateş gibi düşecektir.

Hazan beklenmedik bir hareketle bavulunu alarak, Tarık ve Genco'nun yaşadığı Tamar'ların evine yerleşir. Hazan'ın gelişi ile Melek ve Nilüfer akıllarından bile geçmeyen bir oyunun farkına varırlar.

Nikah hazırlıkları tamamlanan Tarık ve Mercan ise artık herkesten gizli baş başa buluşmak için fırsat kollar hale gelmiştir.

SEN ANLAT KARADENİZ'DE GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır?

Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir.

Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

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