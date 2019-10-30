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Dünyaca ünlü şarkıcı Cher'in şıklığına Türk dokuşunu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 31.10.2019
TÜRK ŞIKLIĞI

Dünyaca ünlü şarkıcı Cher'in şıklığına dokuşunu... Bir reklam çekimi için kamera karşısına geçen 'li sanatçı, başarılı Türk modacı tasarımı ceket tercih etti.

Dünyaca ünlü şarkıcı Cher'in şıklığına Türk dokuşunu... Bir reklam çekimi için kamera karşısına geçen 'li sanatçı, başarılı Türk modacı Hakan Akkaya tasarımı ceket tercih etti.


73 yaşındaki şarkıcının şıklığı göğsümüzü kabarttı.

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