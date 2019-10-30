Şener’in yüzü Cenk Küpeli sayesinde gülüyor... Kutluay ise Edwina Sponza yüzünden sıkıntıda...

İki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'dan ihanet iddiasıyla boşanan Demet Şener, şimdiki eşi Cenk Küpeli ile ikinci baharını yaşıyor. Eski manken, önceki gün eşi ve İbo'dan olan oğluyla Bebek'te mutluluk pozu verdi.

SON GÜLEN ŞENER OLDU

Şener, şu sözlerle de nispet yaptı: "Cenk, bana kıymet veriyor. Bu, kadın için en önemli şey. Cenk, mutlu etmeyi çok iyi biliyor." Küpeli'ye övgüler yağdıran Şener, "Ömer'le Cenk, birbirlerini çok seviyor" diyerek de eşiyle oğlunun arasından su sızmadığını belirtti. Öte yandan Kutluay ise özel hayatında sıkıntılı günler geçiriyor. Hatta İbo, şiddet iddiasıyla uzaklaştırma kararı aldıran eski aşkı Edwina Sponza ile geçtiğimiz günlerde bir mekanda kavga etti.

ŞARKILI GÖNDERME

İbo, Sponza'ya "Bir daha bu yolları aynı hevesle yürür müyüm?" şarkısıyla Instagram'da taşını attı.

ÜÇÜ BİR ARADA MUTLULUK

Demet Şener, Haziran'da evlendiği Küpeli ve oğlu Ömer'le Bebek'te önceki gün keyifli bir tura çıktı.

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