EDHO 145.yeni bölüm fragmanı izle: Hızır'ı 'Sevda'sı yıkacak! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. son bölüm izle

EDHO 145.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV ekranlarında yayınlanan her bölümüyle reytingleri altüst eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan bu hafta da sürecek. Birçok düşmanı karşısına alan Hızır, en yakını Sevda'nın intikam hırsından büyük zarar görecek. Hızır'ın kendisine ihanet ettiğini düşünen Sevda, intikam almak için amcası Feyyaz'ı bile masa dışında bırakmanın hesaplarını yapıyor. Sevda'nın intikam hırsı Hızır'ı zaafa uğratırken, düşmanlarına büyük fırsat sunacak. Altan, Hızır'ı yalnızlaştırmak için her yolu deneyecek. İşte EDHO 145.yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. son bölüm izleme linki de haberimizde...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın heyecan dolu yeni bölümü merakla bekleniyor. Oktay Kaynarca, Naz Elmas, Selda Alkor, Burak Sergen, Mustafa Üstündağ gibi bir araya gelmesi oldukça zor duayen isimleri kadrosunda barındıran EDHO, her bölümüyle reytingleri altüst ediyor. Son bölümde seyircinin heyecanını iyice yükselten EDHO'da Hızır'ı bir de aşk sorunu bekliyor. Sevda, Hızır'ın ihanetine uğradığını düşünerek intikam peşine düşüyor. Birçok düşman ile uğraşan Hızır, darbeyi hiç beklemediği yerden Sevda'dan alacak. Sevda'nın intikam oyununa Hızır'ın nasıl karşılık vereceği merak konusu. Sevda tarafından canı yanacak olan Hızır'ın düşmanlarından Altan da boş durmayacak. EDHO, 29 Ekim Salı günü ATV ekranlarında olacak. İşte EDHO 145.yeni bölüm fragmanı ve yaşanacaklar...

EDHO 145.YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

EDHO 145.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar. İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur. Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır.

EDHO 144.SON BÖLÜM FULL İZLE

EDHO 144.SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu

anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.

Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır. Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır. Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.