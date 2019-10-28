Ünlü oyuncu Murat Cemcir'den yeni imaj!
Giriş Tarihi: 28.10.2019
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, son filmi "Baba Parası"nın çekimleri bitince soluğu imaj danışmanı Adem Terzi'nin yanında aldı. Terzi'nin "Türk tıraşı" adını verdiği kesimi tercih eden Cemcir, yakın dostu olan ünlü kuaförle ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.Ünlü oyuncu Murat Cemcir, son filmi "Baba Parası"nın çekimleri bitince soluğu imaj danışmanı Adem Terzi'nin yanında aldı. Terzi'nin "Türk tıraşı" adını verdiği kesimi tercih eden Cemcir, yakın dostu olan ünlü kuaförle ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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