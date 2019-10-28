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Ünlü oyuncu Murat Cemcir'den yeni imaj!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.10.2019
CEMCİR'E YENİ İMAJ

Ünlü oyuncu , son filmi ""nın çekimleri bitince soluğu imaj danışmanı 'nin yanında aldı. Terzi'nin "Türk tıraşı" adını verdiği kesimi tercih eden Cemcir, yakın dostu olan ünlü kuaförle ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, son filmi "Baba Parası"nın çekimleri bitince soluğu imaj danışmanı 'nin yanında aldı. Terzi'nin "Türk tıraşı" adını verdiği kesimi tercih eden Cemcir, yakın dostu olan ünlü kuaförle ve ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

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