Hercai 18. bölüm izle! Hercai 18. son bölüm izle! - ATV

ATV'nin fenomen dizisi Hercai 18. bölüm izle! İzleyenleri ekran başına kilitleyen Hercai 18. bölüm izleme ekranı dizi severler tarafından araştırılıyor. Hercai 18. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki haberimizde bulunuyor. Dizide bu hafta; Reyyan’ın gelinliğiyle atıldığı meydana Miran Aslanbey’in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran’a Reyyan’ın kendisiyle Azat’ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan’ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır. Son olanlar Reyyan ile Miran’ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize’nin Miran’ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir. İşte heyecan dolu Hercai 18. bölüm izleme ekranı!

Hercai 18. bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai 18. bölüm izle! Merakla beklenen dizide bu hafta; Reyyan ile Miran'ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir. Hercai 18. son bölüm tek parça izlemek isteyenler bunu haberimizden yapabilecek. İşte Hercai 18. bölüm izleme sayfası!

HERCAİ'DE BU HAFTA

Reyyan'ın gelinliğiyle atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır. Son olanlar Reyyan ile Miran'ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir. Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğar: Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek! Bir yandan Reyyan, Miran'ın intikamdan vazgeçmesi için elinden geleni ardına koymazken, diğer yandan Azize Aslanbey yeniden intikam planına dahil etmek için Miran'ı en hassas noktasından vurmak için cesur bir hamle yapar. Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?

HERCAİ 17. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANMIŞTI?

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer. Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir.