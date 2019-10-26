Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'a konuşma yasağı
Giriş Tarihi: 26.10.2019
Serdar Ortaç'tan ilginç hamle... Ünlü popçu, Ağustos'ta boşandığı Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı. Ağustos'ta 5 yıllık eşinden boşanan İrlandalı model, biten evlilikle ilgili konuşursa Ortaç'a 100 bin TL ödeyecek.Serdar Ortaç'tan ilginç hamle... Ünlü popçu, Ağustos'ta boşandığı Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı. Ağustos'ta 5 yıllık eşinden boşanan İrlandalı model, biten evlilikle ilgili konuşursa Ortaç'a 100 bin TL ödeyecek.
Ortaç'ın neden bu yasağı aldırdığı merak konusu oldu.
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