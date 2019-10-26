Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'a konuşma yasağı

Serdar Ortaç'tan ilginç hamle... Ünlü popçu, Ağustos'ta boşandığı Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı. Ağustos'ta 5 yıllık eşinden boşanan İrlandalı model, biten evlilikle ilgili konuşursa Ortaç'a 100 bin TL ödeyecek.

ilginç hamle... Ünlü popçu, Ağustos'ta boşandığıaldırdı. Ağustos'ta 5 yıllık eşinden boşanan İrlandalı model, biten evlilikle ilgili konuşursaödeyecek.Ortaç'ın neden bu yasağı aldırdığı merak konusu oldu.