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Serdar Ortaç, Chloe Loughnan'a konuşma yasağı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 26.10.2019
CHLOE’Yİ SUSTURDU!

Serdar Ortaç'tan ilginç hamle... Ünlü popçu, Ağustos'ta boşandığı 'a konuşma yasağı aldırdı. Ağustos'ta 5 yıllık eşinden boşanan İrlandalı model, biten evlilikle ilgili konuşursa Ortaç'a 100 bin TL ödeyecek.

Serdar Ortaç'tan ilginç hamle... Ünlü popçu, Ağustos'ta boşandığı Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı. Ağustos'ta 5 yıllık eşinden boşanan İrlandalı model, biten evlilikle ilgili konuşursa Ortaç'a 100 bin TL ödeyecek.



Ortaç'ın neden bu yasağı aldırdığı merak konusu oldu.

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