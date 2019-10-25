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Athena Gökhan Özoğuz CHP'li belediyelerden parayı kaptı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.10.2019 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019
ATHENA GÖKHAN ÖZOĞUZ CHP'Lİ BELEDİYELERDEN PARAYI KAPTI

Seçim döneminde ’li siyasetçi gibi davranan, Hükümeti asılsız iddialarla suçlayan şarkıcı , karşılığını aldı. , 29 Ekim'de hem için hem de için sahneye çıkacak.

Seçim döneminde yaptığı açıklamalarla adeta Sözcüsü gibi davranan, Türkiye'nin teröristlere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na bile karşı çıkan şarkıcı , çırpınmalarının karşılığını aldı!

29 EKİM'DE SAHNE ALACAK

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özoğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamarında Ankara'da konser vizesini aldı. Gelişmeyi CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı , sosyal medya hesabından duyurdu. Özoğuz'un konser için ne kadar ücret alacağı ise henüz bilinmiyor. ile sık sık bir araya gelen "" İBB kutlamalarında da sahne alacak.

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İMAMOĞLU'NA "BUGÜNÜN ATATÜRK'ÜDÜR" DEMİŞTİ

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili, "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!" demişti.

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