Athena Gökhan Özoğuz CHP'li belediyelerden parayı kaptı
Seçim döneminde CHP’li siyasetçi gibi davranan, Hükümeti asılsız iddialarla suçlayan şarkıcı Gökhan Özoğuz, karşılığını aldı. Athena Gökhan, 29 Ekim'de hem Ankara Büyükşehir Belediyesi için hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için sahneye çıkacak.
Seçim döneminde yaptığı açıklamalarla adeta CHP Sözcüsü gibi davranan, Türkiye'nin teröristlere yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na bile karşı çıkan şarkıcı Gökhan Özoğuz, çırpınmalarının karşılığını aldı!
29 EKİM'DE SAHNE ALACAK
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Gökhan Özoğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamarında Ankara'da konser vizesini aldı. Gelişmeyi CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından duyurdu. Özoğuz'un konser için ne kadar ücret alacağı ise henüz bilinmiyor. Ekrem İmamoğlu ile sık sık bir araya gelen "Athena Gökhan" İBB kutlamalarında da sahne alacak.
İMAMOĞLU'NA "BUGÜNÜN ATATÜRK'ÜDÜR" DEMİŞTİ
Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, İBB Başkanı İmamoğlu ile ilgili, "10 Kasım 1938'den bu yana ilk defa bir siyasi; duruşu, doğruluğu ve ileri görüşü ile Atatürk'ten sonraki sancağı eline almıştır! Dönemler şartlarına göre değerlendirilir! Benim için ilkelerini benimseyişi, edebi ve kucaklaması ile bugünün Atatürk'üdür kendisi!" demişti.
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