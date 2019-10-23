Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni fragmanı izleyicilerle buluştu!
Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı izle! Kuruluş Osman yeni fragman izleyenleri ekran başına kilitledi. ATV’nin merakla beklenen dizisi Kuruluş Osman’ın başlamasına sayılı gün kaldı. Burak Özçivit’in başrolde Osman Gazi karakterine hayat vereceği Kuruluş Osman’dan yepyeni bir fragman daha geldi. Fragmanda Osman Gazi’nin obadakilere söylediği sözler izleyenleri heyecanlandırdı. İşte, Kuruluş Osman yeni fragman izleme ekranı!
Kuruluş Osman yeni fragmanı izle! Merakla beklenen dizi Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı izle! Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olacak Kuruluş Osman'da macera başlıyor. Kuruluş Osman 1. bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Kuruluş Osman yeni fragman nefes kesti. Fragmanda Burak Özçivit, "Dost bildiklerimiz sessizleşti. Ne gam, ne keder, ne hüzün. Biliriz ki Allah bize yeter. İmanımız bize yeter, yüreğimiz yeter! İmdi azgınlaşan düşmanın, zalimleşen ihanetin nefesini kesme vaktidir. İmdi destanlar yazma vaktidir. İmdi milletimizin ikbali için devlet olma vaktidir. Benimle birlikte devlet olmaya var mısınız?" sözlerini kullanıyor. İşte Kuruluş Osman yeni fragmanı!
KURULUŞ OSMAN HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?
Heyecanla beklenilen dizi ATV ekranlarında yayınlanacak.
KURULUŞ OSMAN HANGİ GÜN YAYINLANACAK?
Diriliş Ertuğrul'un yayın günü olan çarşamba günü Kuruluş Osman'ın yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Çarşamba günü ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz'in final yapacağı açıklamasının gelmesinin ardından Kuruluş Osman'ın Çarşamba günleri izleyici karşısına çıkacağı öngörülüyor.
KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.
Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şu anda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.
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