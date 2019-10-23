Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm canlı izle! – ATV

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm canlı izle! Her Çarşamba akşamı izleyenleri ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz’de bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sandı ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Tarık ve Mercan da evlilik yoluna girerken, Hazan ve Ferhat arasındaki buzlar da erimeye başladı. İşte, Sen Anlat Karadeniz 61. son bölüm izleme ekranı!

Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm izle! ATV'de her hafta büyük merak uyandıran yerli dizi Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm canlı izle! 23 Ekim tarihli Sen Anlat Karadeniz son bölümde bu hafta; evden kaçan Melek'i bulmak için herkes seferber olurken, Hazan ve Ferhat arasındaki yakınlaşma da devam edecek. Osman Hoca'nın kapısında ortaya çıkan iki beklenmedik misafir de büyük bir sürpriz olacak. İşte, ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm izleme linki!

SEN ANLAT KARADENİZ 61. BÖLÜM CANLI İZLE!

Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında olacak!

SEN ANLAT KARADENİZ 61. BÖLÜM ÖZETİ!

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

SEN ANLAT KARADENİZ 60. BÖLÜM ÖZETİ!

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.