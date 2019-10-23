Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm canlı izle! – ATV
ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm canlı izle! Her Çarşamba akşamı izleyenleri ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz’de bu hafta sürpriz gelişmeler yaşanacak. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sandı ancak hiç beklemediği bir durumla karşılaştı. Tarık ve Mercan da evlilik yoluna girerken, Hazan ve Ferhat arasındaki buzlar da erimeye başladı. İşte, Sen Anlat Karadeniz 61. son bölüm izleme ekranı!
Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm izle! ATV'de her hafta büyük merak uyandıran yerli dizi Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm canlı izle! 23 Ekim tarihli Sen Anlat Karadeniz son bölümde bu hafta; evden kaçan Melek'i bulmak için herkes seferber olurken, Hazan ve Ferhat arasındaki yakınlaşma da devam edecek. Osman Hoca'nın kapısında ortaya çıkan iki beklenmedik misafir de büyük bir sürpriz olacak. İşte, ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm izleme linki!
SEN ANLAT KARADENİZ 61. BÖLÜM CANLI İZLE!
Sen Anlat Karadeniz 61. yeni bölüm bu akşam saat 20:00'de ATV ekranlarında olacak!
SEN ANLAT KARADENİZ 61. BÖLÜM ÖZETİ!
Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir. Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.
SEN ANLAT KARADENİZ 60. BÖLÜM ÖZETİ!
Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Usta sanatçıdan korkutan haber! Ameliyata alındı
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...
- Kuruluş Osman'ın yapımcısı tarih verdi...
- Şok sözler: Medya maymunu musun
- Sen Anlat Karadeniz oyuncusu Bahar Erdeniz'in oğlu çıktı
- İbrahim Tatlıses'in kızı son haliyle dikkat çekti
- Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si gündem oldu!
- ‘Sevgilime nasıl dokunursun’ kavgası için karşılıklı açıklamalar geldi
- Müstehcen fotoğraf şantajı! Delilleri getiremeyince...
- Hailey Baldwin’den Selena Gomez’e ‘seni öldürürüm’ mesajı
- Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm canlı izle! – ATV
- Cumhurbaşkanlığı 59 personel alımı yapacak! Cumhurbaşkanlığı uzman yardımcısı alımı başvuru şartları nelerdir?
- KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK burs sonuç açıklanma tarihi!
- Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? ATV dizisi Kuruluş...
- Başkan Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti
- Tutuklanan HDP'li Keziban Yılmaz hakkında iddia: Gizli ilişki yaşayan teröristleri...
- Başkan Erdoğan, Beştepe'de Türk-İş heyetini kabul etti
- 23 Ekim genel af son durum nedir? Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi var mı? Genel af kimleri kapsayacak?
- İran'da İHA düştü
- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Suriye açıklaması
- Son dakika: Trump’tan flaş güvenli bölge açıklaması
- Son dakika: Bakan Süleyman Soylu'dan terör örgütü "PKK açıklaması"