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Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.10.2019
KERİMCAN DURMAZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI!

Sosyal medya fenomeni , 'Arto' lakaplı şarkıcının kendisine yönelik sözlerinden dolayı 'Sarallar suç örgütüne' şikayet ettiği iddiasıyla yargılandığı davada hakim karşısına çıkmak üzere 'na geldi. Örgüt yöneticisi ’ı azmettirmekten yargılanan Durmaz suçlamaları kabul etmezken, ‘Arto'ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktu. Böyle bir talebim olmadı. Ben azmettirmedim’ dedi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'ın sosyal medya paylaşımları ile tanındığı, kamuoyunda 'Arto' ismi ile bilinen mağdur Harutyun Dalga'nın bir kısım sosyal medya araçlarından yaptığı kendisi ile ilgili paylaşımlardan rahatsızlık duyduğu bu nedenle örgütten kendisi hakkında paylaşımlar yapmasının engellenmesini istediği belirtildi.

Kerimcan Durmaz hakim karşısına çıktı! KERİMCAN DURMAZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI!

AZMETTİRMEK SUÇUNDAN YARGILANDI

İddianamede, şüpheli Kerimcan Durmaz'ın azmettirmesi ile harekete geçen örgüt lideri ve örgüt yöneticisi 'ın talimatı ile mağdur Arto'yu tehdit edildiği ifade edildi.

Arto'nun aralarında bulunduğu 3 şüpheli mağdur sıfatıyla, Sarallar Grubu lideri Savaş Sarmusak ve Kerimcan Durmaz'ın aralarında bulunduğu 14 kişi ise iddianamede şüpheli sıfatıyla yer aldı.

AYLIK GELİRİNİ AÇIKLADI

İstanbul 16. 'nde yargılanmasına başlanan Kerimcan Durmaz kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu, DJ olduğunu ve aylık gelirinin 50 bin ile 80 bin TL arasında olduğunu söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savunmasını yapmak için sanık kürsüsüne çıkan Durmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Ben Savaş beyi DJ'lik yaptığım kulüplerden müşterim olarak tanıyorum. Beni sevdiğinden ve aramızdaki arkadaşlıktan dolayı benim için üzüldüğünden dolayı böyle bir durum gerçekleşmiş. Ama benim bundan haberim yoktu. Arto'ya söylenen sözler konusunda bilgim yoktu. Böyle bir talebim olmadı. Ben azmettirmedim." dedi.

İddianamede Savaş beyle aramda geçen telefon konuşmaları günlük olaylara dahildir. Suçsuzum" diye konuştu. Mahkeme başkanı Durmaz'a ceza alırsa Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması'nı kabul edip etmediğini sordu. Durmaz kabul ettiğini söyledi.

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