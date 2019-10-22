Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 144. bölüm canlı izle!

EDHO 144. bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm izle! Her hafta nefes kesen sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizide bu hafta; masada ortalık tam anlamıyla karışıyor. Hızır düşmanı Altan’ı yakın takibe alırken, Altan ise bu duruma sert bir karşılık verecek. Dinçer’in vurulması tüm dengeleri alt üst etti. 22 Ekim tarihli Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. son bölüm izleme linki dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. İşte, EDHO 144. bölüm izleme sayfası!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. bölüm izle! ATV'nin nefes kesen dizisi EDHO 144. bölüm izle! Salı akşamlarının ilgiyle takip edilen dizisi EDHO 144. bölümde masada tüm dengeler değişmeye başladı. Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırdı. Feyyaz intikam ateşiyle yanıp tutuşurken, Hızır ise fark edilmediğini düşünerek Alan üzerine yeni bir oyun kurmaya başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. son bölüm izleyicilerle bu akşam buluşuyor. İşte, EDHO 144. bölüm canlı izleme ekranı!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 144. BÖLÜM CANLI İZLE! - ATV

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA BU HAFTA!

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz.

Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır. Ağabeyinin ölüm emrini verenlerden intikamını almak isteyen Behzat, yanına Boran'ı da alarak Meftunların yolunu tutmuştur.

Hızır'ın onayını almadan Feyyaz'ı öldürmek için yola çıkan ikilinin onun yerine oğlu Dinçer'i vurması ise masayı karıştırır. Başlarına buyruk hareket ettikleri bu eylemi yaparken yeterince önlem almamaları da kolayca açığa çıkmalarına neden olacaktır.

Masanın dokunulmazlık kuralını hiçe sayanların infazını isteme hakkına sahip olduğunu bilen Feyyaz ise bu hakkını sonuna kadar kullanacaktır.