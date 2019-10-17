Caner Erkin ve Berkay Şahin yıllar sonra pişti oldu! Gerilim tırmandı
Futbolcu Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, önceki akşam bir tiyatro oyununun prömiyerine katıldı. Çift Erkin’in 2016’da boşandığı Asena Atalay’la 2013’te kaçamak yaptığı iddia edilen Berkay’ın da aynı gecede olmasıyla gergin anlar yaşadı. Caner Erkin ve Berkay karşılaşmamak için adete köşe kapmaca oynarken, geceden ilk ayrılan Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin oldu.
Önceki akşam perdelerini açan "Aşk Geçmişim" oyunu, yılın piştisine sahne oldu. Uniq Hall'deki prömiyerde Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı, karşılarında popçu Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin'i görünce buz kesti. Erkin'le 6 yıllık evliliği 2016'da biten Asena Atalay'ın 2013'te Berkay'la Akmerkez'deki bebek odasında kaçamak yaptığı iddiası o dönem gündeme bomba gibi düşmüştü. Caner Erkin ile Berkay, o tarihten itibaren de birbirine düşman kesilmişti.
Erkin'le pişti olunca keyifleri kaçan Berkay ile eşinin gerginliği suratlarına yansıdı.
PRÖMIYERDE SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ
İhanet iddiasından yıllar sonra Berkay ile aynı tiyatro oyununu izlerken pişti olan futbolcunun tadı kaçtı. Caner Erkin ile Berkay, oyun öncesi düzenlenen kokteylde göz göze gelmemek için adeta köşe kapmaca oynadı. Soğuk rüzgarların estiği geceden ilk ayrılan Berkay ile eşi oldu. Oyun sonrası eşi Şükran Ovalı ile objektife yansıyan Erkin ise soruları yanıtsız bıraktı. İhanet iddiası yüzünden kanlı bıçaklı olan Caner Erkin ile Berkay'ın "Aşk Geçmişim" adlı oyunda pişti olması ise "Tesadüfün böylesi" dedirtti.
2017'de evlendiği Şükran Ovalı ile özel hayatında yeni bir sayfa açan Erkin eski eşinin adını dahi ağzına almıyor.
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