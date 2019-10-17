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Caner Erkin ve Berkay Şahin yıllar sonra pişti oldu! Gerilim tırmandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.10.2019
YILLAR SONRA PİŞTİ OLDULAR! GERİLİM TIRMANDI

Futbolcu ve eşi , önceki akşam bir tiyatro oyununun prömiyerine katıldı. Çift Erkin’in 2016’da boşandığı ’la 2013’te kaçamak yaptığı iddia edilen Berkay’ın da aynı gecede olmasıyla gergin anlar yaşadı. Caner Erkin ve Berkay karşılaşmamak için adete köşe kapmaca oynarken, geceden ilk ayrılan Berkay ve eşi oldu.

Önceki akşam perdelerini açan "" oyunu, yılın piştisine sahne oldu. Uniq Hall'deki prömiyerde Beşiktaşlı futbolcu ve eşi , karşılarında popçu Berkay ile eşi 'i görünce buz kesti. Erkin'le 6 yıllık evliliği 2016'da biten 'ın 2013'te Berkay'la Akmerkez'deki bebek odasında kaçamak yaptığı iddiası o dönem gündeme bomba gibi düşmüştü. Caner Erkin ile Berkay, o tarihten itibaren de birbirine düşman kesilmişti.

Erkin'le pişti olunca keyifleri kaçan Berkay ile eşinin gerginliği suratlarına yansıdı.

PRÖMIYERDE SOĞUK RÜZGARLAR ESTİ

İhanet iddiasından yıllar sonra Berkay ile aynı tiyatro oyununu izlerken pişti olan futbolcunun tadı kaçtı. Caner Erkin ile Berkay, oyun öncesi düzenlenen kokteylde göz göze gelmemek için adeta köşe kapmaca oynadı. Soğuk rüzgarların estiği geceden ilk ayrılan Berkay ile eşi oldu. Oyun sonrası eşi Şükran Ovalı ile objektife yansıyan Erkin ise soruları yanıtsız bıraktı. İhanet iddiası yüzünden kanlı bıçaklı olan Caner Erkin ile Berkay'ın "Aşk Geçmişim" adlı oyunda pişti olması ise "Tesadüfün böylesi" dedirtti.

2017'de evlendiği Şükran Ovalı ile özel hayatında yeni bir sayfa açan Erkin eski eşinin adını dahi ağzına almıyor.

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