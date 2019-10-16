Sen Anlat Karadeniz (SAK) 60. bölüm canlı izle – ATV

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm izle! Çarşamba akşamının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm canlı izle! Dizide bu hafta düğün heyecanı yaşanacak. Ali ve Esma’nın düğününde sürpriz gelişmeler yaşanacak. Hazan’la vedalaşmadan İstanbul’a giden Ferhat’ın geri dönüp dönmemek arasında kararsız kalacak. Melek ise herkesten gizli internet aşkına kavuşmak için evden kaçacak. İşte, Sen Anlat Karadeniz 60. son bölüm izleme ekranı!

Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm izle! Her hafta Çarşamba günü yayınlanan ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz 60. bölüm canlı izle! Dizinin 60. son bölümünde; Tarık ve Mercan buluşmasında ortalık gerilecek ve silahlar çekilecek. Melek'in evden kaçması ortalığı karıştıracak. Ferhat'ın gidişi de Hazan için büyük hayal kırıklığı yaratacak. Peki, Ferhat dönecek mi? Sen Anlat Karadeniz 60. son bölüm tek parça izle! İşte SAK 60. bölüm izleme sayfası…

SEN ANLAT KARADENİZ 60. BÖLÜM CANLI İZLE! – ATV

SEN ANLAT KARADENİZ 60. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur. Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar. Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir? Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.

SEN ANLAT KARADENİZ'DE GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.