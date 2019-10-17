Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu hakkında şaşırtan gerçek

ATV ekranlarının değişilmez dizilerinden Sen Anlat Karadeniz'in başrol oyuncusu İrem Helvacıoğlu, sevenlerinin ilgi odağı oldu. Sen Anlat Karadeniz'in 60. bölümündeki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken İrem Helvacıoğlu, özel haliyle merak konusu oldu. Kaç yaşında olduğu merak edilen İrem Helvacıoğlu, Sen Anlat Karadeniz'deki Nefes rolüyle herkesin dikkatini çekti. Peki İrem Helvacıoğlu kaç yaşında?