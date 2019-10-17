Kenan Doğulu’nun Harbiye konserinde yasak aşk bombası! Aslı İşler…

Uzun süredir boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde aralarındaki sorunları aştığı ve tekrar bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. Kenan Doğulu'nun önceki akşam Harbiye'de binlerce kişiye verdiği konserde gözler Doğulu'yu en önden yakın markaja alan bir güzele çevrildi. İddiaya göre bu genç kız; ünlü popçunun yasak aşk yaşadığı konuşulan Aslı İşler'di.