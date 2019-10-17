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Kenan Doğulu’nun Harbiye konserinde yasak aşk bombası! Aslı İşler…

Uzun süredir boşanacakları konuşulan Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde aralarındaki sorunları aştığı ve tekrar bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. Kenan Doğulu'nun önceki akşam Harbiye'de binlerce kişiye verdiği konserde gözler Doğulu'yu en önden yakın markaja alan bir güzele çevrildi. İddiaya göre bu genç kız; ünlü popçunun yasak aşk yaşadığı konuşulan Aslı İşler'di.

Giriş Tarihi: 17.10.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 17.10.2019 09:39
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Kenan Doğulu’nun Harbiye konserinde yasak aşk bombası! Aslı İşler…

Ünlü popçu Kenan Doğulu, önceki akşam Harbiye Açıkhava'yı salladı.

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Kenan Doğulu’nun Harbiye konserinde yasak aşk bombası! Aslı İşler…

Doğulu, Kerki ve Solfej'in düzenlediği gecede "Barış Pınarı Harekatı"nda mücadele eden Mehmetçiklerimiz'i unutmadı. "Bir Türk dünyaya bedel. Bir Mehmetçik, dünyanın tüm ordularına bedel" diyen popçu, şehitlerimizi de sahnede andı.

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Kenan Doğulu’nun Harbiye konserinde yasak aşk bombası! Aslı İşler…

EN ÖNDEN SEYRETTİ

Bu sözleriyle alkış alan Doğulu, dev Türk bayrağı önünde 10. Yıl Marşı'nı binlerce hayranıyla söyledi. Konsere akın eden 5 bin kişi arasındaki bir isim ise ortalığı karıştırdı.

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Kenan Doğulu’nun Harbiye konserinde yasak aşk bombası! Aslı İşler…

Kenan Doğulu'yla yasak aşk yaşadığı öne sürülen Aslı İşler olduğu iddia edilen bir güzelin en önde popçuyu dinlemesi, "Kenen-Beren cephesinde işler karışık" dedirtti...

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Kenan Doğulu’nun Harbiye konserinde yasak aşk bombası! Aslı İşler…

İşler olduğu iddia edilen genç kız, konser boyunca Doğulu'nun fotoğraflarını çekti.