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Alkollü araç kullanan Seda Sayan’ın ehliyetine el konuldu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.10.2019
SEDA SAYAN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANIRKEN YAKALANINCA...

alkollü araç kullanırken yakalandı. Geçtiğimiz akşam civarında çevirmeye takılan ve yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sanatçının 6 ay süreyle ehliyetine el koyuldu.

Son dönemde yer aldığı televizyon programlarıyla adından söz ettiren bu sefer çok farklı bir olay nedeniyle gündeme geldi. Geçtiğimiz akşam trafik polisinin kontrolüne takılan ünlü sanatçının alkollü olduğu ortaya çıktı.

6 AY EHLİYETİNE EL KONULDU

TV100 kanalında yayınlanan habere göre, civarında ��evirmeye takılan Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aşan Sayan'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

AÇIKLAMASIYLA ŞAŞIRTTI

Ehliyeti elinden giden Seda Sayan'ın olayın ardından "Senede 2 – 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım" demesi ise herkesi şaşırttı.

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