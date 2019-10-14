Alkollü araç kullanan Seda Sayan’ın ehliyetine el konuldu
Seda Sayan alkollü araç kullanırken yakalandı. Geçtiğimiz akşam Zincirlikuyu civarında çevirmeye takılan ve yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sanatçının 6 ay süreyle ehliyetine el koyuldu.
Son dönemde yer aldığı televizyon programlarıyla adından söz ettiren Seda Sayan bu sefer çok farklı bir olay nedeniyle gündeme geldi. Geçtiğimiz akşam trafik polisinin kontrolüne takılan ünlü sanatçının alkollü olduğu ortaya çıktı.
6 AY EHLİYETİNE EL KONULDU
TV100 kanalında yayınlanan habere göre, İstanbul Zincirlikuyu civarında ��evirmeye takılan Sayan, 0.70 promil alkollü çıktı. Sınırı aşan Sayan'ın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
AÇIKLAMASIYLA ŞAŞIRTTI
Ehliyeti elinden giden Seda Sayan'ın olayın ardından "Senede 2 – 3 kez araç kullanıyorum. Onda da alkollü yakalandım" demesi ise herkesi şaşırttı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Kumaş değil racon kesti
- İtalyan güzel Can heyecanı
- Hande Erçel ve Murat Dalkılıç herkesin içinde birbirine girdi
- EDHO'da Çakırbeyliler abluka altında! Alparslan kurtulacak mı?
- Miami'de Hatay sofrası
- Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine bir de şimdi bakın!
- Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin kardeşlerini görenler şaştı kaldı!
- Tatlıses'in eski eşi Perihan Savaş 13 yaşında...
- Bambaşka biri oldu! İlk bakışta kimse tanıyamadı
- Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'nun Emine'si son görüntüsüyle şaşırttı
- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Suriye sınırında tatil edilen okullar hakkında açıklama
- Arap Birliğinin "Barış Pınarı Harekatı" açmazı! "Bölünmüşlüğün göstergesi"
- MSB paylaştı! PKK/PYD-YPG'lilere ait mühimmat ikmali yapan kamyonet böyle imha edildi
- Türkiye Bankalar Birliği'nden "Finansal Yeniden Yapılandırma" açıklaması
- Türkiye'ye silah satmama kararı alan ülkelere 'HİSAR-A'lı cevap | Başkan Erdoğan'dan HİSAR-A müjdesi
- Japonya'daki tayfun felaketinde bilanço artıyor! İşte son durum...
- Mehmetçik'in teröristlerden arındırdığı Tel Abyad'da yıllar sonra yeniden ezan sesleri yükseldi |Video
- Putin'den Trump itirafı: Görüşleri önemli ancak...
- İran ile Pakistan arasında önemli görüşme
- Beyoğlu'ndaki ‘ses bombası’ ile ilgili kaymakamlıktan açıklama
- Son dakika: 'Barış Pınarı' harekatında 4 köy daha terörden temizlendi |Video
- HDP'li vekil Gülistan Koçyiğit'ten skandal sözler! PKK'nın 'sözcüsü' Türkiye'ye nefret kustu...