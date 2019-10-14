Can Yaman İtalyan model Anna Signore'yi harekete geçirdi
Geçtiğimiz gün Roma’ya giden Can Yaman’ı binlerce kadın hayranı karşıladı. Oyuncuyu bekleyenler arasında bu yaz Napoli’de yakınlaştığı iddia edilen İtalyan model Anna Signore de vardı. Signore, ilk trenle Roma’ya gidip kalpli paylaşım yaptı.
Yakışıklı oyuncu Can Yaman'ın geçtiğimiz gün İtalya'ya ayak bastığını duyan hayranları alarma geçti. Yaman'ı Fiumicino Havalimanı'nda coşkuyla karşılayan binlerce İtalyan kadın, izdiham yarattı. Yaman'ın Roma ziyareti, Ağustos'ta Napoli gezisi sırasında yakınlaştığı iddia edilen İtalyan model Anna Signore'yi de harekete geçirdi.
Dünyanın dört bir yanında hayranı olan Yaman, bu aşk iddiası hakkında sessiz kalmayı tercih ediyor.
Daha önce "Can'la tatilde tanıştık, harika vakit geçirdik. Beni İstanbul'a davet etti" diye röportaj veren Signore, Yaman'ın İtalya'da olduğunu duyunca ilk trenle Napoli'den Roma'ya geçti. İtalyan model, Roma'da verdiği pozu da kalp emojisiyle paylaşıp aşk iması yaptı.
Yaman'la yakınlaştığını itiraf eden Signore, oyuncunun gelişiyle sevince boğuldu.
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