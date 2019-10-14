Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur bu akşam var mı? Çukur neden yok? Diziyi izlemek için ekrana başına geçen dizi severler, Çukur’u göremeyince 14 Ekim Show TV yayın akışı hakkında araştırma yapmaya başladı. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil ve Öner Erkan gibi isimlerin paylaştığı Çukur 72. yeni bölüm ne zaman? İşte, 14 Ekim Show TV yayın akışı ve Çukur yeni bölüm ne zaman sorusunun yanıtı!

Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur bu akşam var mı? Çukur neden yok? Çukur 72. yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt arayan dizi izleyicileri 14 Ekim Show TV yayın akışı hakkında araştırma yapıyor. Çukur dizisinin yayın günü Pazartesi olarak biliniyordu. Peki, Çukur bu akşam var mı? Çukur 72. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte dizinin yayın günüyle ilgili merak edilenler! Çukur yeni bölümde Yamaç'ın Çukur sokaklarına dönmesi ortalığı karıştıracak...

14 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI

Show TV ekranlarında bu akşam saat 20:00'de Güldür Güldür Show isimli komedi programının tekrarı yer alıyor. Saat 22:15'te ise Çukur dizisi başlayacak ancak bu yayın son bölümün tekrarı olacak.

ÇUKUR NEDEN YOK?

Çukur dizisinin bu akşam oynanacak Fransa – Türkiye EURO 2020 milli maçı nedeniyle yayınlanmadığı tahmin ediliyor.

ÇUKUR 72. YENİ BÖLÜM İLK SAHNE ÇIKTI MI?

Dizinin yeni bölümünden ilk sahne henüz yayınlanmadı. 72. bölüm ilk sahne yayınlandığı takdirde haberimizden izleyebilirsiniz.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç'ı Azer, Akın ve Timsah'ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçirdi. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu'ya beklemediği bir yerden yardım geldi.

Aliço'nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç'a ulaşmaya çalıştı. Yamaç'ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur'un sokaklarına götürdü. Bu durum karşısında Akın'ın tepkisi ve Yamaç'ın atacağı hamleler soluksuz beklendi.