Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun kızı Zehra Çilingiroğlu bambaşka biri oldu! İlk bakışta kimse tanıyamadı

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, katıldığı bir davette güzelliği ile adından söz ettirdi. Özel bir davete katılan Zehra Çilingiroğlu kıyafetiyle göz kamaştırırken gün geçtikçe güzelliğine güzellik katmasıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti. Adeta bambaşka birine dönen Çilingiroğlu'nu ilk bakışta görenler tanıyamadı. İşte Zehra Çilingiroğlu'nun inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 14.10.2019 09:36 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019 09:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





