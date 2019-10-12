Kim Milyoner Olmak İster 836. bölüm canlı izle! – ATV
ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! Türkiye’nin kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izle! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen programda yarışmacılar soruları doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. İşte, 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster izleme ekranı!
Kim Milyoner Olmak İster 836. bölüm canlı izle! ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster izle! Dünyanın en çok izlenen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle 12 Ekim Cumartesi akşamı izleyicilerin karşısında! Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyenleri ekran başına kilitleyecek yarışmada bu hafta da yarışmacılar soruları doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki büyük ödülü kazanmaya çalışacak.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER CANLI İZLE! – ATV
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!
Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor.
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?
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