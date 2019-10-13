Kim Milyoner Olmak İster? 836.yeni bölüm izle!

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in 836.yeni bölümü yayınlandı. Türkiye’nin kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'i tek parça izle! Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla izleyenleri ekran başına kilitleyen programda yarışmacılar soruları doğru cevaplayarak 1 milyon TL değerindeki büyük ödüle ulaşmaya çalışıyor. İşte, 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster full bölüm....