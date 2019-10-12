Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz? 12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz?sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz?12 Ekim Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz?sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz?

A: Hepçil

B: Hepobur

C: Omnivor

D: Karnivor

Doğru cevap: Karnivor (D)