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Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
HEM ETÇİL HEM OTÇUL HAYVANLARI İFADE ETMEK İÇİN HANGİ İFADE KULLANILMAZ?

Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz? 12 Ekim Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz?sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz?12 Ekim Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz?sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. İşte sevilen yarışmada dikkat çekilen sorunun cevabı…

Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz?

A: Hepçil

B: Hepobur

C: Omnivor

D: Karnivor

Doğru cevap: Karnivor (D)

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