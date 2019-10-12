Buket Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Buket Aydın eşi kimdir?
Buket Aydın kimdir? Televizyon sunucusu Buket Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna yanıt aranıyor. Twitter’da trend olan Buket Aydın eşi kimdir? Kanal D’de Ana Haber Bülteni’ni sunan Buket Aydın İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. NTV'de haber bülteni sunduktan bir süre sonra "NTV Gece Bülteni Kuşağı'nda" moderatörlük yapmıştı. İşte Buket Aydın hakkında merak edilenler…
Buket Aydın kimdir? Sosyal medyada günün en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Buket Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli? Buket Aydın eşi kimdir? Akçakale'de operasyon bölgesindeki pozlarıyla gündeme oturan Buket Aydın kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Kanal D ekranlarında Ana Haber Bülteni'ni sunan Buket Aydın, 1 Ocak 1985 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi.
BUKET AYDIN KİMDİR?
stanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitiren Aydın, Atilla İlhan'ın şiirleri üzerine yüksek lisans yaptı.
Kadıköy'de bulunan Kuşdili Spikerlik ve Sunuculuk Kursu'nda eğitim alan Buket Aydın, bir sene bir radyoda haber spikerliği yaptı. Radyo'dan Kanaltürk'e geçiş yapan Aydın, ilk televizyon tecrübesini bu kanalda gerçekleştirdi. Kanaltürk'te spor bülteni ve hafta sonu ana haber bülteni sunuculuğu görevini yapan Aydın, Kanaltürk'ten TRT Türk kanalına geçti.
TRT Türk'te program sunuculuğu yapmaya başlayan Buket aydın, 2011'de NTV'ye transfer oldu. NTV'de haber bülteni sunduktan bir süre sonra "NTV Gece Bülteni Kuşağı'nda" moderatörlük yaptı.
2018 yılında haber sunuculuğu kariyerine Kanal D'de devam eden Buket Aydın, En İyi Haber Spikeri, Anadolu Medya, En İyi Giyinen Kadın Haber Sunucusu, Yılın Kadın Haber Spikeri, Yılın Gece Haberleri Bülteni ödüllerinin sahibi oldu. Kanal D'deki sunuculuğunun yanı sıra CNN Türk'te "40" adında bir sohbet programın sunuculuğunu üstleniyor.
Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü öğretim görevlisi de olan Aydın, 2013 yılında iş insanı Erce Baykal'la evlendi.
BUKET AYDIN EŞİ KİMDİR?
Erce Baykal, 1 Ocak 1979'da İstanbul'da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. Çocukluk yılları İstanbul'da geçen Baykal, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra 1993 yılında İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'ni 2001 senesinde tamamladı. Liseden mezun olduktan sonra üniversiteye yine İstanbul'da başladı.
2001 yılında Işık Üniversitesi'ni kazandı. 2005 senesinde Işık Üniversitesi'nden mezun oldu. Eğitim ve öğrenimine daha sonra 2006 ila 2007 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim bölümünde devam etti.
Erce Baykal kariyerine Bahçeşehir Üniversitesi'nde okutman olarak başladı. Sonrasında 12 yıl boyunca İdeal Gümrük Müşavirliği bünyesinde çalıştı.
2012 yılında Tehlikeli Maddelerin Karayolu Deniz ve Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Tehlikeli Mallar Güvenlik Danışmanı olarak görev yapmaya başladı.
2013 yılında sunucu Buket Aydın ile evlendi.
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