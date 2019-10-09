Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm kesintisiz tek parça izle! | ATV

Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm izle! ATV'nin oyuncu kadrosu ve konusuyla sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle! Çarşamba akşamlarının sevilen dizisinde bu hafta sürpriz gelişmeler yaşandı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı dizide, babasının zoruyla Mercan'la buluşan Tarık hiç beklemediği bir duyguya kapıldı. Mercan'ın değişimi Tarık'ı şaşırttı. Kalelilerin oyunuyla aşkları tehlikeye giren Mustafa ve Asiye ise sonunda engelleri aşarak muratlarına erdi. İşte, Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm izleme sayfası!

Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm izle! ATV'nin her hafta ilgiyle takip edilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle! Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm tek parça kesintisiz izleme yollarını araştırıyor. Dizide bu hafta; Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarken, keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal aldı. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapattı ve mutluluğa kavuştu. İşte sevilen dizi Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm izleme ekranı!

SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜM İZLE - ATV

Dizinin 59. bölümünü birazdan sayfamızdan tek parça ve kesintisiz halde izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 59. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEN ANLAT KARADENİZ 59. BÖLÜM ÖZETİ!

Tahir'le Nefes kızları için alışverişe çıkarlar. Keyifli başlayan alışveriş Nefes'in içinden çıkan pazarlık canavarıyla ilginç bir hal alır. Mustafa, Asiye'yle nikah tazeleyerek hülle meselesini sonsuza kadar kapatır. Tarık babasının emri doğrultusunda Mercan'la buluşmak zorunda kalır. Karşısında hiç tahmin etmediği bir Mercan vardır.

SEN ANLAT KARADENİZ KONUSU NEDİR?

Geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkının anlatıldığı dizinin yönetmen koltuğunda Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav oturuyor. Dizinin senaristliğini ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem üstleniyor.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın yer aldığı geniş oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor.