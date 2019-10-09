Çağatay Ulusoy devler liginde! O listeye adını yazdırdı...

Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısı Türk oyuncularının da yıldızını parlattı. Çağatay Ulusoy, önceki akşam GQ Middle East Men of The Years Ödül Töreni’nde gurur yaşadı. ‘Televizyon Yıldızı�� seçilen Ulusoy, 12 kişilik listeye adını yazdırdı.

Rol aldığı dizilerle ünü sınırları aşan Çağatay Ulusoy, yurt dışındaki başarısını ödülle perçinledi. Ünlü oyuncu, önceki akşam Dubai'deki Louvre Abu Dhabi Müzesi'nde gerçekleşen GQ Middle East Men of The Years Ödül Töreni'nde 'Televizyon Starı' ödülünün sahibi oldu. Dünya çapındaki 12 kişinin ödüllendiği gecede gurur yaşayan 29 yaşındaki oyuncu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

BİR DİZİ BAŞARI...

"Bu, benim yurt dışındaki ilk ödülüm. Türk dizilerinin başarısı, 20 yıldır Ortadoğu başta olmak üzere birçok ülkede herkesi etkisi altına aldı. Türkiye ile Ortadoğu arasındaki bu ilişkinin parçası olmaktan memnunum. Başarı, paylaştıkça çoğalır. Bu ödülü de ailem ve dünya çapındaki hayranlarımla paylaşmaktan gurur duyarım."



Ödülünü alkışlar eşliğinde alan Ulusoy, Derviş Bağzıbağlı tasarımı smokiniyle de çok şıktı.



İngiltere devi Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, 'Yılın Adamı' seçildi.



Dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio da 'Yılın Moda İkonu' ödülünü aldı

İŞTE O LİSTE

Yılın Televizyon Starı: ÇAĞATAY ULUSOY

Yılın Adamı: MOHAMED SALAH

Yılın Kadını: NADINE LABAKI

Yılın Yenilikçi Modeli: MARIANO DI VAIO

Uluslararası Kadın Oyuncu: SABINE MARCELLIS

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: ADUNIS

Yılın Yenilikçi Yeteneği: Mena Massoud

Yılın Toplumsal Gücü: MUNJED AL MUDERIS

Yılın Efsanesi: Cheb Khaled

Editör Özel Ödülü: KHALID AL QASIMI

Yılın Moda İkonu: Alessandra Ambrosio

Yılın Uluslararası Stil Adamı: TAN FRANCE