Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Türkiye’nin merakla beklediği yerli dizi Kuruluş Osman ne zaman başlıyor sorusuna dizi severler yanıt arıyor. Diriliş Ertuğrul devamı olacak yerli dizi Kuruluş Osman ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanında Burak Özçivit oyunculuğuyla göz dolduruyor. İşte, Kuruluş Osman ne zaman sorusunun yanıtı!

ATV'nin yeni sezonda olay yaratacak dizisi Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul projesinin devamı olacak Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı nefes kesen sahnelerle ekranlara geldi. Milyonlarca televizyon severin beklediği Kuruluş Osman 1. bölüm ATV'de izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Osman Gazi karakterini canlandıracak Burak Özçivit'in oyunculuğu fragmandan görüldüğü kadarıyla çok konuşulacak. İşte, Kuruluş Osman ne zaman başlıyor sorusunun yanıtı!

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜM FRAGMANI!

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dizinin henüz yayın tarihi belli olmadı. Ancak Ekim ayı sonlarında dizinin 1. bölümünün yayına girmesi bekleniyor.

KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şu anda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi yeni sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

BURAK ÖZÇİVİT'İN YANINA SÜRPRİZ İSİM: ÖZGE TÖRER

Kuruluş Osman'ın başrolünü oynayacak Burak Özçivit'in partnerinin kimin olacağı merak konusu oldu. Daha önce Malhun Hatun'u Aslıhan Karalar'ın canlandıracağı konuşulmuştu. Dizide Malhun Hatun karakterine hayat verecek kadın başrol oyuncusu için birçok isim düşünülmüş ancak kriterlere uymadığı için anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi ise Özge Törer'in ismi konuşuluyor. Ancak, Özge Törer'in Burak Özçivit'in partneri olup olmayacağı henüz belli değil. Resmi açıklama geldiğinde Malhun Hatun'u kimin canlandıracağı netlik kazanacak.

ÖZGE TÖRER KİMDİR?

Özge Törer 20'li yaşların başında olan yetenekli bir üniversite öğrencisidir. 2017 2018 eğitim öğretim yılında Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi sahne sanatları bölümünü kazanan Özge Törer şuanda üniversite 3. sınıf öğrencisidir. Aynı zamanda yüzmeyi ve ata binmeyi çok sevmektedir.