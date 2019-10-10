Hakan ile Derya Balta çiftine vatan hasreti ağır bastı! Türkiye'ye dönüyorlar...

“Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de ‘Vatanım’ demiş” sözü eski futbolcu Hakan Balta ve ailesi için gerçek oldu. Oğullarının futbol kariyeri için bu yaz Almanya’ya yerleşen çift, vatan hasreti ağır basınca yurda dönme kararı aldı...

Galatasaray'ın eski yıldızı Hakan Balta ile ailesi, geçtiğimiz bu yaz gittikleri Almanya'da Türkiye'ye hasret kaldı. Hakan ile Derya Balta çifti, büyük oğulları Çağrı'nın Galatasaray'dan Bayern Münih'in alt yapısına transfer olmasıyla Münih'e taşınmıştı. Ancak Balta çifti, önceki gün yurda dönüş kararı aldı. "Vatanımız, insanımız, evimiz, Galatasaray'ımız, ezan sesimiz burnumuzda tüttü" diyen Derya Hanım, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'ALIŞAMADIK'

"İnsanıma, ülkeme can feda... Kendimizi bambaşka bir ülkeye ait hissetmeye çalıştık. Çağrı da sosyal hayatının eskisi gibi olmadığını gördü. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden değerli..."



Balta çifti, oğullarının 'Bir yanım hep İstanbul'da kaldı; ama burada başarılı olmak zorundayım' sözüyle yurda dönüş kararı aldı.