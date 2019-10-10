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Hakan ile Derya Balta çiftine vatan hasreti ağır bastı! Türkiye'ye dönüyorlar...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.10.2019
VATAN HASRETİ AĞIR BASTI

“Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de ‘Vatanım’ demiş” sözü eski futbolcu ve ailesi için gerçek oldu. Oğullarının futbol kariyeri için bu yaz ’ya yerleşen çift, vatan hasreti ağır basınca yurda dönme kararı aldı...

Galatasaray'ın eski yıldızı Hakan Balta ile ailesi, geçtiğimiz bu yaz gittikleri Almanya'da 'ye hasret kaldı. Hakan ile çifti, büyük oğulları Çağrı'nın 'dan Bayern Münih'in alt yapısına transfer olmasıyla Münih'e taşınmıştı. Ancak Balta çifti, önceki gün yurda dönüş kararı aldı. "Vatanımız, insanımız, evimiz, Galatasaray'ımız, ezan sesimiz burnumuzda tüttü" diyen Derya Hanım, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

'ALIŞAMADIK'
"İnsanıma, ülkeme can feda... Kendimizi bambaşka bir ülkeye ait hissetmeye çalıştık. Çağrı da sosyal hayatının eskisi gibi olmadığını gördü. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden değerli..."


Balta çifti, oğullarının 'Bir yanım hep İstanbul'da kaldı; ama burada başarılı olmak zorundayım' sözüyle yurda dönüş kararı aldı.

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