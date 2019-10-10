Hakan ile Derya Balta çiftine vatan hasreti ağır bastı! Türkiye'ye dönüyorlar...
“Bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de ‘Vatanım’ demiş” sözü eski futbolcu Hakan Balta ve ailesi için gerçek oldu. Oğullarının futbol kariyeri için bu yaz Almanya’ya yerleşen çift, vatan hasreti ağır basınca yurda dönme kararı aldı...
Galatasaray'ın eski yıldızı Hakan Balta ile ailesi, geçtiğimiz bu yaz gittikleri Almanya'da Türkiye'ye hasret kaldı. Hakan ile Derya Balta çifti, büyük oğulları Çağrı'nın Galatasaray'dan Bayern Münih'in alt yapısına transfer olmasıyla Münih'e taşınmıştı. Ancak Balta çifti, önceki gün yurda dönüş kararı aldı. "Vatanımız, insanımız, evimiz, Galatasaray'ımız, ezan sesimiz burnumuzda tüttü" diyen Derya Hanım, duygularını şu sözlerle dile getirdi:
'ALIŞAMADIK'
"İnsanıma, ülkeme can feda... Kendimizi bambaşka bir ülkeye ait hissetmeye çalıştık. Çağrı da sosyal hayatının eskisi gibi olmadığını gördü. Çocuklarımızın mutluluğu her şeyden değerli..."
Balta çifti, oğullarının 'Bir yanım hep İstanbul'da kaldı; ama burada başarılı olmak zorundayım' sözüyle yurda dönüş kararı aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Türkler Geliyor! Sefer bizden, zafer Allah'tan...
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı!
- Paris onlara nefis
- Kurtlar Vadisi Pusu'nun 'Savcı Leyla'sı olay oldu...
- Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle! | ATV
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman bu akşam var mı, yayın tarihi ne zaman?
- Tarkan: Viking Kanı filminin Yonca'sı herkesi şaşırttı!
- Kuruluş Osman ilk fragman videosu yayınladı
- Kuruluş Osman dizisinin tarihi belli oldu
- Yapımcısı açıkladı: Kuruluş Osman dizisi...
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ek tercih sonuç tarihi!
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı!
- KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
- İstanbul'daki tüm camilerde sela okundu
- Son dakika: Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
- Ceylanpınar'da roketin düştüğü anlar kamerada
- Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm kesintisiz tek parça izle! | ATV
- Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? 10 Ekim Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
- Barış Pınarı Harekatı’na Suriyeli kanaat önderlerinden tam destek
- Barış Pınarı Harekatı ASELSAN'ın "Koral" ile başladı
- Seferberlik emri nedir? Seferberlik emri çıktı mı? Seferberlik emri şartları nelerdir?
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman bu akşam var mı, yayın tarihi ne zaman?