Kuruluş Osman ilk fragman videosu yayınladı |Video

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Kuruluş Osman dizisinin ilk tanıtım fragman videosu yayınlandı. Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı dizinin ilk tanıtım fragmanı kısa süre içerisinde beğeni ve paylaşım rekoru kırdı. Diziseverler şimdiden 'Kuruluş Osman dizinin ilk bölümü ne zaman yayınlanacak?' sorusuna internetten yanıt aramaya başladı. Dizinin ilk bölüm yayın tarihi ilan edildiği zaman ahaber.com.tr sayfamız üzerinden duyurulacaktır. Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi olan Mehmet Bozdağ, Kuruluş Osman dizisiyle ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak fragman videosunu paylaştı: O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu. Lâ Galibe İllâllah… Kuruluş Osman çok yakında ekranlarda…