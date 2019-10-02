Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm canlı izle – ATV

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm canlı izle! Her Çarşamba akşamı izleyicilerini ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz 58. son bölüm ekranlara geliyor. Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm izle! Dizide bu hafta; Asiye’nin kalbini kıran Mustafa’ya verilmek istenen ders kontrolden çıkacak. Aslan’ı kendisine tehlike olarak gören Mustafa onunla kavga edecek. Ortaya çıkan DNA raporu da ortalığı karıştıracak. Rapor sonrasında söylenen sözler Hazan ve Ferhat arasında hiç beklenmedik gelişmeleri ortaya çıkaracak. İşte, Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm izleme ekranı!

Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm izle! ATV'de Çarşamba akşamları izleyicisiyle buluşan Sen Anlat Karadeniz 58. bölüm canlı izle! Sen Anlat Karadeniz 58. son bölüm heyecan uyandıran sahnelerle ekranlara gelecek. Kalelilerin Mustafa'ya ders vermek için yaptıkları hamle ortalığı karıştıracak. Hülleci damat olarak ortaya çıkan Aslan, Mustafa'yı deliye çevirecek. Hazan ve Ferhat arasında soğuk rüzgarlar esmeye başlayacak. Hazan söylediği sözle Ferhat'ı beklenmedik bir harekete itecek.

SEN ANLAT KARADENİZ 58. BÖLÜM CANLI İZLE!

Sen Anlat Karadeniz dizisinin 58. bölümünü saat 20:00'den itibaren ATV'den izleyebilirsiniz. Diziyi izlemek için aşağıda yer alan canlı yayına tıklayabilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ'DE BU HAFTA!

Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar. DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır.

SEN ANLAT KARADENİZ 57. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Mustafa Asiye'nin gönlünü almaya çalışsa da tüm Kaleliler Asiye'nin yanındadır. Asiye'nin biraz olsun yüzünü güldürmek için götürdükleri davete Mustafa'da gelir. Hiç istemedikleri bir misafir de oradadır ve iş daha da içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mustafa'ya iyi bir ders vermek isteyen Kaleliler, Mustafa'yı delirtecek bir planı devreye sokarlar.