2019 Miss Turkey birincisi kim oldu? Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir, kaç yaşında?

2019 Miss Turkey birincisi kim oldu? Türkiye’nin en güzel kızı seçilebilmek için 20 finalistin yarıştığı gecede Miss Turkey birincisi belli oldu. Birinciliğe Simay Rasimoğlu isimli yarışmacı seçildi. Peki, Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kimdir? Simay Rasimoğlu kaç yaşında? Miss Turkey 2019 birincisi kimdir? Simay Rasimoğlu, Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.

Miss Turkey 2019 birincisi belli oldu. 2019 Miss Turkey birincisi kimdir? Miss Turkey birincisi olarak Simay Rasimoğlu seçildi. 1.88 boyundaki fiziğiyle dikkat çeken Rasimoğlu yarışmada birinci oldu. Peki, Simay Rasimoğlu kimdir? Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu kim?

SİMAY RASİMOĞLU KİMDİR?

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey'de 1 numarada yer alacak. 22 yaşında olan Simay Rasimoğlu'nun boyu 1.88. Uludağ Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon bölümü mezunu.

GEÇEN SENE KİM BİRİNCİ OLDU?

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.

MİSS TURKEY TARİHÇESİ

Miss Turkey Org. 1980 yılından beri "Miss World", "Miss Universe", "Miss Supranational" ve "Miss International" yarışmalarının Türkiye lisans sahibidir. "Miss Turkey" yarışması dereceye giren dört güzelini, ülkesini temsil etmek amacıyla dünyanın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu yarışmalara göndermektedir.

Miss Turkey Organisation, Türk insanının özelliklerini ve imajını dünyaya en güzel şekilde anlatmak amacını taşır.