Sen Anlat Karadeniz 58. yeni bölüm full izle! İşler raydan çıkıyor

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 58.yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Sen Anlat Karadeniz 58.bölümde Mustafa'ya ders vermek için başlayan hülle operasyonu kontrolden çıkar. Hülleci damat olarak Aslan'ın seçilmesi Mustafa'yı delirtir. Mustafa, Aslan'ı evire çevire döver. Kaleliler bu sefer de Aslan'ı şikayetinden vazgeçirmek için yollar ararlar. DNA raporu sonrası kafası karışan Ferhat hıncını istemeden de olsa Hazan'dan alır. Hazan'ın Ferhat'a söylediği bir tek söz Ferhat'ı çılgınca bir şey yapmaya iter. Bu durum ikisi için de sürpriz bir şekilde sonlanır. Sen Anlat Karadeniz 58.bölüm tek parça full izle...