Alisa Nasya kimdir? Mehmet Ali Erbil sevgilisi Alisa Nasya kimdir, kaç yaşında, nereli?

Alisa Nasya kimdir? Mehmet Ali Erbil’in sevgilisi Alisa Nasya kimdir, kaç yaşında, nereli sorusuna magazin haberlerini takip edenler yanıt arıyor. 9 aylık hastane sürecinden sonra taburcu olan Erbil, sevgilisi Alisa Nasya ile görüntülendi. Nasya, "İki yıldır güzel bir beraberlik yaşıyoruz. Şu an tek düşüncemiz Mehmet Ali'nin sağlığına kavuşması. Tedavi sürecindeyken özel şeylerle gündeme gelmek istemiyoruz" dedi. Peki, Alisa Nasya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı!

Alisa Nasya kimdir? Mehmet Ali Erbil sevgilisi Alisa Nasya kimdir sorusu gündem oldu. 9 ay süren tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan ve tedavi olan Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Alisa Nasya ile görüntülendi. Peki, Alisa Nasya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mehmet Ali Erbil sevgilisi hakkında merak edilenler… Mehmet Ali Erbil, evinde düşüp kaburgalarını kırdıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Geçirdiği bu kaza sonrası kaçış sendromu da tetiklenen Erbil, yaklaşık 8 ay hastanede tedavi gördü.

ALİSA NASYA KİMDİR?

22 yaşındaki Alisa Nasya ile 62 yaşındaki Erbil ile internet üzerinden tanıştığı bilgiler arasında. Alisa Nasya'nın "Traveller Freelance Model" olarak çalışıyor. Ünlü şovmenle çekildiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Alisa Nasya, Mehmet Ali Erbil'in tedavi sürecinde şu sözleri yazmıştı:

"Nasıl başlayacağım sözlerime bilemiyorum hayatıma kattığın onca güzel şey, onca hayaller iyi kötü her anımda yanımda oluşun 'Şubatta doğum günümü kutlayacağız' demiştin, isyan etmiyorum. Çünkü kalbinin güzelliğini ben biliyorum. Bu da bir imtihan ney yani dileğim gerçekleşmeyecek mi? Söz vermiştin hep yanımda olacaktın. Ben senin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum hadi hepimiz seni bekliyoruz ne olur dayan ve kalk eskisinden daha güçlü olarak."

Geçen yıl evinin banyosunda düşüp ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, hızlı hayatına taburcu olduktan sonra kaldığı yerden devam ediyor. 253 gün sonra sevenleriyle buluşan 62 yaşındaki şovmen, önceki akşam çapkınlık turundaydı.

Mali, kendisinden 40 yaş küçük aşkı Alisa Nasya ile Yeniköy'deki bir mekanda yemek yedi. Erbil, çıkışta dostlarının yardımıyla güçlükle yürürken genç aşkı ise görüntülenmemek için hızla araca geçti.

Alisa Nasya, "İki yıldır güzel bir beraberlik yaşıyoruz. Şu an tek düşüncemiz Mehmet Ali'nin sağlığına kavuşması. Tedavi sürecindeyken özel şeylerle gündeme gelmek istemiyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerine sağlık durumunun iyi olduğunun haberini veren Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına samimi açıklamalarda bulunmuştu. Erbil, şu ifadeleri kullanmıştı:

Yoğun bakımdan çıktığımda vücudumun hiçbir yerini kımıldatamıyordum. Bir gecede iki ameliyat oldum. 70 ünite kan getirilmiş ve onlardan sadece 5'i uyup, kullanılmış. Ben tekrar ayağa kalkabileceğime inanmıyordum. Kardeşime 'Eğer yürüyemeyeceksem fişimi çekin' dedim. Kendi doktorum bile kurtulma şansımın %5 olduğunu söylemiş.