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01.10.2019

Hapis cezasına çarptırılan Yaşar İpek teslim olmak için adliyeye geldi |Video

Yaşar İpek boşanma aşamasında olduğu Seren Serengil hakkında açıklama yaparak bir aylık koruma tedbirini ihlal ettiği gerekçesiyle üç günlük zorlama hapis cezasına çarptırıldı. Yaşar İpek bugün İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek teslim oldu.

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