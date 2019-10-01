Demet Şener İbrahim Kutluay'dan intikamını aldı!
Demet Şener, kendisini Edwina Sponza ile aldatan İbrahim Kutluay’dan boşanıp mutluluğu Cenk Küpeli’de buldu. Şener, İbo’dan olan oğluyla yeni eşinin sevgi dolu karesini paylaştı. Şener’in eski basketbolcuya attığı nispet üçlüğü, sosyal medyayı karıştırdı.
Demet Şener, önceki gün sosyal medyayı karıştırdı. Şener, eski eşi İbrahim Kutluay'dan olan oğlu Ömer'le Haziran'da evlendiği Cenk Küpeli'nin fotoğrafını "Aşklarım" notuyla paylaştı. 11 yıllık evliliğinin sosyetik Edwina Sponza yüzünden bittiğini iddia eden Şener, takipçisinin "Hayatımda gördüğüm en iyi ilahi adalet örneklerinin başında geliyorsunuz. Çiçek gibi aileniz oldu" yorumunu beğenip "Çok şükür" diyerek de Kutluay'a nispet yaptı. Şener'in bir takipçisi ise "Tam tersi bir durum olsaydı ne hissederdiniz? Çocuklar üzerinden yürümeyin oğlunuz ve kızınız üzülebilir" dedi. Şener de şu sözlerle yanıt verdi: "Bu fotoğraf, çocuklarımın evde yaşadığı mutlu anlara sadece küçük bir örnek. Ayrıca bu kareyi paylaşırken Ömer'den iznimini de aldım."
İNTİKAM ZAMANI
Mutlu aile tablosunu gözler önüne seren eski mankenin bu hamlesi "Şener, İbo'dan intikamını aldı" dedirtti.
Şener, bir takipçisinin "İbo, ince düşünseydi bu ailenin başına bunlar gelmezdi. Bu kadın ve çocuklar neler yaşadı!" yorumunu da beğendi.
İBO SUSPUS
Edwina Sponza ile aşkı bu yaz sonu biten ve sosyetik yogacı tarafından aldatıldığı öne sürülen Kutluay, önceki akşam Arnavutköy'de sorular karşısında tıp oynadı.
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