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Meryem Uzerli önce estetikçiye sonra Emmy Ödül Töreni’ne gitti

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
MERYEM UZERLİ ÖNCE ESTETİKÇİYE SONRA TÖRENE GİTTİ

Bir süredir ekrandan uzak kalan Meryem Uzerli uluslararası festival ve ödül törenlerini kaçırmıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen ’ne katılan güzel oyuncu tören öncesinde Kim Kardashian’ın da doktoru olan estetik dokturu Simon Ourian’a gitti.

Oyuncu, New York'ta bir davete katıldıktan sonra Los Angeles'a geçti. Önceki akşam yapılan 'ndeydi.

Hollywood yıldızlarıyla poz verme geleneğini bozmayıp Heidi Klum ile fotoğraf çektirdi. Ama öncesinde Kim Kardashian'ın 'deki doktoru Simon Ourian'a gitti.

BOTOKS VE DOLGU YENİLETTİ

Botoks ve dolgu yenileten oyuncu, 30 bin TL ödedi. Oyuncu, bir yıl önce aynı doktora 75 bin TL'lik işlem yaptırmıştı.

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