Meryem Uzerli önce estetikçiye sonra Emmy Ödül Töreni’ne gitti
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
Bir süredir ekrandan uzak kalan Meryem Uzerli uluslararası festival ve ödül törenlerini kaçırmıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Emmy Ödül Töreni’ne katılan güzel oyuncu tören öncesinde Kim Kardashian’ın da doktoru olan estetik dokturu Simon Ourian’a gitti.
Oyuncu, New York'ta bir davete katıldıktan sonra Los Angeles'a geçti. Önceki akşam yapılan Emmy Ödül Töreni'ndeydi.
Hollywood yıldızlarıyla poz verme geleneğini bozmayıp Heidi Klum ile fotoğraf çektirdi. Ama öncesinde Kim Kardashian'ın Beverly Hills'deki doktoru Simon Ourian'a gitti.
BOTOKS VE DOLGU YENİLETTİ
Botoks ve dolgu yenileten oyuncu, 30 bin TL ödedi. Oyuncu, bir yıl önce aynı doktora 75 bin TL'lik işlem yaptırmıştı.
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