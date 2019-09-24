Türkiye’nin Oscar adayı ‘Bağlılık Aslı’ filmi tam not aldı

Semih Kaplanoğlu'nun yeni filmi Bağlılık Aslı vizyona girdi. Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak 20 Eylül Cuma günü vizyona giren film Türkiye'nin 2020 Oscar Adayı oldu. Başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel'in yeraldığı 'Bağlılık Aslı' filmi sinema yazarlarından tam not aldı. İşte 20 Eylül Cuma günü izleyici ile buluşan 'Bağlılık Aslı' ile ilgili sinema yazarlarından gelen övgü dolu sözler...

Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı, Türkiye'nin 2020 Oscar Adayı olan Bağlılık Üçlemesinin ilk filmi Aslı 20 Eylül Cuma günü izleyici ile buluşmuştu. İzleyicisinden tam not alan 'Bağlılık Aslı' ile ilgili sinema yazarlarından övgü dolu sözler geldi...