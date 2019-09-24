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Türkiye’nin Oscar adayı ‘Bağlılık Aslı’ filmi tam not aldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.09.2019 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019
TÜRKİYE’NİN OSCAR ADAYI ‘BAĞLILIK ASLI’ FİLMİ TAM NOT ALDI

'nun yeni filmi vizyona girdi. Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı olarak 20 Eylül Cuma günü vizyona giren film Türkiye'nin 2020 Oscar Adayı oldu. Başrollerinde Kübra Kip ve Ece Yüksel'in yeraldığı 'Bağlılık Aslı' filmi sinema yazarlarından tam not aldı. İşte 20 Eylül Cuma günü izleyici ile buluşan 'Bağlılık Aslı' ile ilgili sinema yazarlarından gelen övgü dolu sözler...

Yönetmenliğini 'nun yaptığı, Türkiye'nin 2020 Oscar Adayı olan Bağlılık Üçlemesinin ilk filmi Aslı 20 Eylül Cuma günü izleyici ile buluşmuştu. İzleyicisinden tam not alan '' ile ilgili sinema yazarlarından övgü dolu sözler geldi...

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