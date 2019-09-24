Yeni sezonun başlamasıyla birlikte reyting sonuçları dizi severler tarafından araştırılıyor. 23 Eylül reyting sonuçları merak konusu oldu. Dizilerin ne kadar izlendiğini merak eden televizyon izleyicileri, yayınlanan akşamın ertesi günü reyting sonuçlarını araştırıyor. Peki, 23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Canevim, Yasak Elma hangi dizi birinci?

23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Canevim, Yasak Elma hangi dizi birinci? Dizi sever televizyon izleyicileri, 23 Eylül reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Dizilerin reyting savaşları her geçen gün sürüyor. 23 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden çeşitli diziler yayınlandı. Peki, 23 Eylül'de hangi dizi birinci oldu?

23 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Günün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

REYTİNG ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILMAKTADIR?

Türkiye'de reyting ölçümü, Avrupa'da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B VE TOTAL NE DEMEK?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.