23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Canevim, Yasak Elma hangi dizi birinci?
Yeni sezonun başlamasıyla birlikte reyting sonuçları dizi severler tarafından araştırılıyor. 23 Eylül reyting sonuçları merak konusu oldu. Dizilerin ne kadar izlendiğini merak eden televizyon izleyicileri, yayınlanan akşamın ertesi günü reyting sonuçlarını araştırıyor. Peki, 23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Canevim, Yasak Elma hangi dizi birinci?
23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Canevim, Yasak Elma hangi dizi birinci? Dizi sever televizyon izleyicileri, 23 Eylül reyting sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Dizilerin reyting savaşları her geçen gün sürüyor. 23 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden çeşitli diziler yayınlandı. Peki, 23 Eylül'de hangi dizi birinci oldu?
23 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Günün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak sonuçlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
REYTİNG ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILMAKTADIR?
Türkiye'de reyting ölçümü, Avrupa'da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.
A/B VE TOTAL NE DEMEK?
Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Canevim bu akşam var mı? Canevim neden yok, ne zaman başlayacak?
- Çukur 70. yeni bölüm fragmanı ilk sahne! Çukur 69. son bölümde gerilim yüksek!
- Diriliş'in Turgut Alp'i Cengiz Coşkun milyonları şaşırttı!
- Canevim 16. bölüm izle! Canevim 16. son bölüm tek parça izle! - ATV
- Ulaş Tuna Astepe'nin eski sevgilisi bakın kim çıktı?
- EDHO'nun 140. yeni bölümden en özel kareler
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor?
- Salih Kalyon kimdir? Çukur Aliço’nun babası kimdir?
- Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman sandığınız gibi değilmiş!
- Kadir Doğulu'nun kardeşi bakın kim çıktı
- 23 Eylül reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Zalim İstanbul, Canevim, Yasak Elma hangi dizi birinci?
- 24 Eylül evde bakım maaşı yatan iller | Evde bakım maaşı hangi illerde yattı?
- Çukur 70. yeni bölüm fragmanı ilk sahne! Çukur 69. son bölümde gerilim yüksek!
- İlk ara tatil ne zaman? 2019-2020 MEB takvimi Kasım ara tatil ne zaman başlıyor?
- Beşiktaş Başakşehir maç özeti | BJK Başakşehir özet ve goller!
- Canevim 16. bölüm izle! Canevim 16. son bölüm tek parça izle! - ATV
- Sezaryen doğum yapmak isteyenler dikkat! Uzman isim uyardı, büyük riski var...
- Askerlik için gerekli malzemeler nelerdir? Askere giderken ne alınır?
- Sınıflandırılmış yükümlü nedir? Sınıflandırılmış yükümlü ne demek?
- Başkan Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaşıldı! Tüyleri diken diken eden mesajlar... | Video
- Irak Türkmen Cephesi Erbil binasına saldırı
- Salih Kalyon kimdir? Çukur Aliço’nun babası Salih Kalyon kimdir, kaç yaşında?