Yılmaz Morgül evlat nöbetindeki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı
Her seferinde tarzıyla herkesten farklı olduğunu söyleyen ve herkesin kendisini taklit ettiğini iddia eden Yılmaz Morgül katıldığı magazin programında tepki çeken açıklamalarda bulundu. HDP binası önünde eylem yapan annelere destek veren ünlüleri eleştiren Morgül, "Diyarbakır'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyledi.
2. Sayfa programına katılan Yılmaz Morgül, programda skandal açıklamalarda bulundu.
DESTEK İÇİN GİDEN ÜNLÜLERİ HEDEF ALDI
Her seferinde eşsiz bir tarzının olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Morgül, geçtiğimiz günlerde HDP binası önünde çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbetine destek vermek için Diyarbakır'a giden ünlüleri eleştirdi.
'TEK AMAÇLARI ÇARKLARINI DÖNDÜRMEK'
Diyarbakır'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyleyen Morgül, bu durumun sanatçılığa yakışmadığını, kendisinin ilk günden beri o annelerle birlikte kalbinin attığını söyledi.
kalan karakter 1000
hastır dönme kopça ,o sanatçıları eleştirmek haddine-mıcevapla 17.09.2019 21:43
Olan sana santci diyeni kiniyorum türkler seni adam yerne koymiyecegine eminimcevapla 17.09.2019 21:19
hlcbir yani ile bi erkek´e ve delikanliya benzemeyen bu yaratigin söylediklerini ciddiye almak naiflikten baska bisey degildir,onun icin bizde gec onu len derlercevapla 17.09.2019 19:25
EEE SALAK SEN NE YAPTIN KENDİNİ BU ŞEKİLDE HATIRLATTIN NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN YARATIK HANİ NEDEN AĞLAMADIN NEREDE TİMSAH GÖZ YAŞLARIN... AYIP AYIP YAPTIĞIN AKILLI KONUŞAMIYORSUN BARİ SUScevapla 17.09.2019 18:59
senin amacın ne onların tarafı belli de seninki hangi taraf çokmu zoruna gitticevapla 17.09.2019 14:48
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Aleyna Tilki’ye büyük şok! Tepkiler nedeniyle konseri iptal edildi
- Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i Ulaş Tuna Astepe bakın nereli çıktı
- Rafet El Roman şiddet gören eski eşine sahip çıktı
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- Kimse Bilmez 14. bölüm izle!
- Özgü Kaya özel hayatıyla dikkat çekti
- Akın Akınözü’nün 120 kilo hali ortaya çıktı
- Yaşar İpek ünlü futbolcunun eşiyle yakalandı
- EDHO için geri sayım başladı!
- Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ vale ile kavga etti
- PSG Real Madrid maçı hangi kanalda? PSG Real Madrid maçı saat kaçta başlayacak?
- Şampiyonlar Ligi maç özetleri! 17-18 Eylül Şampiyonlar Ligi özet ve golleri!
- Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…
- ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılacak?
- YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Üniversite ek tercih sonuçları!
- Slovan Bratislava Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda?
- Getafe Trabzonspor maçı ne zaman? Getafe Trabzonspor maçı hangi kanalda?
- Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Şampiyon dizisi oyuncuları kim kimdir? Şampiyon dizisi konusu nedir?
- Teknofest’e nasıl gidilir? Teknofest nerede, giriş ücretli mi?
- Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 2019-2020 Şampiyonlar Ligi maçları nasıl izlenir?
- Çukur 68. son bölüm izleyicilerle buluştu! Çukur 69. yeni bölüm fragmanı ilk sahne yayında