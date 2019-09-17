Yılmaz Morgül evlat nöbetindeki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı

Her seferinde tarzıyla herkesten farklı olduğunu söyleyen ve herkesin kendisini taklit ettiğini iddia eden Yılmaz Morgül katıldığı magazin programında tepki çeken açıklamalarda bulundu. HDP binası önünde eylem yapan annelere destek veren ünlüleri eleştiren Morgül, "Diyarbakır'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyledi.

2. Sayfa programına katılan Yılmaz Morgül, programda skandal açıklamalarda bulundu.

DESTEK İÇİN GİDEN ÜNLÜLERİ HEDEF ALDI

Her seferinde eşsiz bir tarzının olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Morgül, geçtiğimiz günlerde HDP binası önünde çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbetine destek vermek için Diyarbakır'a giden ünlüleri eleştirdi.

'TEK AMAÇLARI ÇARKLARINI DÖNDÜRMEK'

Diyarbakır'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyleyen Morgül, bu durumun sanatçılığa yakışmadığını, kendisinin ilk günden beri o annelerle birlikte kalbinin attığını söyledi.