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Yılmaz Morgül evlat nöbetindeki anneleri destekleyen ünlüleri hedef aldı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
YILMAZ MORGÜL EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELERİ DESTEKLEYEN ÜNLÜLERİ HEDEF ALDI

Her seferinde tarzıyla herkesten farklı olduğunu söyleyen ve herkesin kendisini taklit ettiğini iddia eden katıldığı magazin programında tepki çeken açıklamalarda bulundu. binası önünde eylem yapan annelere destek veren ünlüleri eleştiren Morgül, "'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyledi.

2. Sayfa programına katılan , programda skandal açıklamalarda bulundu.

DESTEK İÇİN GİDEN ÜNLÜLERİ HEDEF ALDI

Her seferinde eşsiz bir tarzının olduğu konusunda açıklamalarda bulunan Morgül, geçtiğimiz günlerde binası önünde çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbetine destek vermek için 'a giden ünlüleri eleştirdi.

'TEK AMAÇLARI ÇARKLARINI DÖNDÜRMEK'

Diyarbakır'daki annelerin yanına giden ünlülerin tek amacının çarklarını döndürmek olduğunu söyleyen Morgül, bu durumun sanatçılığa yakışmadığını, kendisinin ilk günden beri o annelerle birlikte kalbinin attığını söyledi.

Sanatçılardan Diyarbakır'da nöbet tutan annelere destek SANATÇILARDAN DİYARBAKIR'DA NÖBET TUTAN ANNELERE DESTEK
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelere destek geldi CEYDA DÜVENCİ VE BÜLENT ŞAKRAK'TAN DİYARBAKIR’DA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLELERE DESTEK GELDİ
Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aile sayısı 35 oldu DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİ TUTAN AİLE SAYISI 35 OLDU

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ahmet ahmet

hastır dönme kopça ,o sanatçıları eleştirmek haddine-mı

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evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 21:43
Diyarbekir Muhamed Diyarbekir Muhamed

Olan sana santci diyeni kiniyorum türkler seni adam yerne koymiyecegine eminim

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evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 21:19
izmir ballikuyu abido izmir ballikuyu abido

hlcbir yani ile bi erkek´e ve delikanliya benzemeyen bu yaratigin söylediklerini ciddiye almak naiflikten baska bisey degildir,onun icin bizde gec onu len derler

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evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 19:25
XXXX XXXX

EEE SALAK SEN NE YAPTIN KENDİNİ BU ŞEKİLDE HATIRLATTIN NE OLDUĞU BELLİ OLMAYAN YARATIK HANİ NEDEN AĞLAMADIN NEREDE TİMSAH GÖZ YAŞLARIN... AYIP AYIP YAPTIĞIN AKILLI KONUŞAMIYORSUN BARİ SUS

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evet0
hayır0
cevapla 17.09.2019 18:59
vatansever vatansever

senin amacın ne onların tarafı belli de seninki hangi taraf çokmu zoruna gitti

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evet26
hayır0
cevapla 17.09.2019 14:48
Haberin tüm yorumlarını okuyun (8 yorum)

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