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Gökhan Tepe'nin babalık heyecanı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.09.2019 Güncelleme Tarihi: 17.09.2019
ÜNLÜ ŞARKICININ BABALIK HEYECANI

, Bahçelievler’deki Metroport ’nin “Yaza Veda” etkinliğinde sahneye çıktı. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Tepe, oğlunun 3 ay sonra dünyaya geleceğinin müjdesini verdi.

Konserinde sevilen şarkılarını seslendiren Tepe, dinleyicileriyle babalık heyecanını paylaştı.

3 AY SONRA DÜNYAYA GELECEK

Oğlunun 3 ay sonra dünyaya geleceğini belirten sanatçı, "İlk defa anne baba oluyoruz, çok heyecanlıyız" dedi. Oğlunun ismine henüz karar veremediklerini de söyleyen Tepe, "İsmi her gün değişiyor" diye konuştu.

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