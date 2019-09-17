Gökhan Tepe'nin babalık heyecanı

Gökhan Tepe, Bahçelievler’deki Metroport AVM’nin “Yaza Veda” etkinliğinde sahneye çıktı. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren Tepe, oğlunun 3 ay sonra dünyaya geleceğinin müjdesini verdi.

Konserinde sevilen şarkılarını seslendiren Tepe, dinleyicileriyle babalık heyecanını paylaştı.

3 AY SONRA DÜNYAYA GELECEK

Oğlunun 3 ay sonra dünyaya geleceğini belirten sanatçı, "İlk defa anne baba oluyoruz, çok heyecanlıyız" dedi. Oğlunun ismine henüz karar veremediklerini de söyleyen Tepe, "İsmi her gün değişiyor" diye konuştu.