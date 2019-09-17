Son dakika 16 Eylül reyting sonuçları açıklandı! Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması birincisi kim oldu?
16 Eylül reyting sonuçları kısa bir süre önce açıklandı. Eylül ayının ikinci haftasının gelmesiyle birçok dizi yeniden ekrana gelmeye başladı. Ara veren dizilere, yeni diziler de eklenince reyting yarışı giderek kızıştı. Birçok iddialı yapımın ekrana geldiği 16 Eylül gecesindeki reytin sıralaması merakla araştırılıyor. İzleyiciler, reyting sonuçları üzerinden takip ettikleri yapımların izlenilirliğini öğreniyor. Peki, hangi dizi birinci oldu? İşte 16 Eylül'de ekrana gelen Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul dizilerinin reyting sıralaması...
16 Eylül reyting sıralaması merakla bekleniyordu. Az önce reyting sonuçları resmen duyuruldu. Birçok dizinin yeniden ekrana döndüğü gecede büyük rekabet yaşandı. Çukur, Yasak Elma, Çocuk, Master Chef, Zalim İstanbul gibi iddialı yapımların boy ölçüştüğü gecenin kazananı merakla araştırılıyor. Peki, Çukur, Yasak Elma, Zalim İstanbul reyting sıralaması birincisi kim oldu? İşte 16 Eylül reyting sonuçları...
16 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI
Her gün sabah 10.00 civarında açıklanan reyting sonuçları büyük ilgi görüyor. Pazartesi günü iddialı yapımların rekabeti de büyük ilgi gördü. Ekranlara dönen Çukur Total kategorisinde birinciliği yine kimselere bırakmadı. Çukur'u Fox Anahaber Bülteni takip ederken, Çukur dizisinin geçtiğimiz sezonki son bölümünün yer aldığı özet görüntüleri ise 3'üncü oldu. 4'üncü sırada Yasak Elma yer alırken, dizinin özeti 5'inci sırada yer aldı. 6'ncı sırada ise ekranların yeni dizilerinden Çocuk yer aldı. Çocuğu gündüz kuşağı programı olan Müge Anlı İle Tatlı Sert takip etti. İşte Total, AB ve ABC kategorilerindeki reyting sıralaması...
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