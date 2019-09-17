Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle! | ATV

ATV dizisi Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Sevilen dizi Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle yolları dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kimse Bilmez 14. bölüm bölüm nefes kesen sahnelerle ekranlara geldi. İlgiyle takip edilen dizide bu hafta; Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenmeye çok yaklaştı! Duygu ise Pilot'a bir şans daha verdi. Bu şansı iyi değerlendirmek isteyen Pilot, Mert'in Duygu'ya karşı yaptığı tehditlerle ikilemde kaldı. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kimse Bilmez 14. bölüm izleme ekranı!

ATV'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez 14. bölüm izle! Oyuncu kadrosunda Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şenal'ın Kimse Bilmez 14. son bölüm izleyicilerle buluştu. Kısa sürede sevilen Kimse Bilmez dizisinin 14. son bölümü büyük heyecana sahne oldu. Dizide bu hafta; Ali kardeşiyle ilgili sırları öğrenmenin eşiğinde Pilot'un hayatını kurtarmak için yardıma koştu. Sevda ise Uygar'ın tehditleriyle büyük bir çıkmaza girdi. İşte, kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Kimse Bilmez 14. son bölüm tek parça izle!

KİMSE BİLMEZ 14. BÖLÜM İZLE! (ATV)

İşte tek parça izleyebileceğiniz Kimse Bilmez dizisinin 14. bölümü!

KİMSE BİLMEZ 14. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

KİMSE BİLMEZ'DE BU HAFTA NELER YAŞANDI?

Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?