EDHO ne zaman, hangi gün başlayacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezonu büyük heyecanla bekleniyor. Dizinin sezon finalinde Çakırbeyliler ile tek başına mücadele edemeyeceğini anlayan Zeki, Selcan'ı onların üzerine sürmüştü. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 5. yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sezon Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı da kadrosuna katan EDHO yeni sezonun en iddialı dizilerinin başında geliyor. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları yeni sezonu merakla bekliyor. EDHO sezon finalinde Çakırbeyliler ile tek başına mücadele edemeyeceğini anlayan Zeki, Selcan'ı onların üzerine sürüyor. Çakırbeyliler ile Zeki arasında yaşanacak hesaplaşma nasıl sonuçlar doğuracak merak konusu. Yayınlandığı her bölümü ile reytingleri altüst eden EDHO geçtiğimiz yıl 25 Eylül'de başlamıştı. Peki, EDHO yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
EDHO YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için geri sayım sürüyor. Yayınlandığı her bölüm ile reytingleri altüst eden dizi bu yıl da ATV'de olacak. Aynı gün yayınlanacak olan EDHO, geride bıraktığımız yıl 25 Eylül'de başlamıştı. EDHO, bu yıl 25 Eylül 2019 Salı günü başlayabilir. Yayınlanan teaserda "YAKINDA" ifadesi yer alırken, tarih verilmedi.
GÜCÜNE GÜÇ KATTI
Türkiye'nin en önemli oyuncularını kadrosunda bulunduran EDHO transfere doymadı. Reytingleri sallamaya hazırlanan EDHO'ya bu yıl Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen gibi duayen oyuncular katıldı. Özellikle Selda Alkor ve Burak Sergen'in üstleneceği rol merakla bekleniyor.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SEZON FİNALİ ÖZETİ
Tahsin, Behzat'ın hayatına karşılık kendi hayatının bağışlanması için Hızır ve Haşmet'e onları Zeki Sivri'ye götürmek için teklif yapar. Hızır bu teklife çok sinirlenir. Bu sırada Zeki, İlyas Behzat, Boran, Fahri ve Hurşit ve diğerlerini havuzun kenarında elleri ve ağızları bağlı bir şekilde sıraya dizmiştir. Onlara kendisine yaptıklarından dolayı hesap sorar. Belindeki silahı çeker ve en küçükten başlayarak öldürmeye başlar. Elleri ve ayakları bağlı olan İlyas bu infazlar karşısında çaresizdir. İplerden kurtulmaya çalışır ancak başarılı olamaz. Sıra Tekin'e gelir. Tekin Zeki'nin kurşunuyla ölmek yerine kendini havuza atar. Bu sırada Hurşit de kendini havuza atar.
ZEKİ VE SELCAN KAÇIYOR
Tekin'in ellerini çözer. Tekin kendini kurtardıktan sonra Hurşit'i çözer. Zeki, Tahsin ile telefonda görüşürken Hurşit Zeki'nin adamlarından birini vurur. Dışarıdan gelen silah seslerini de duyan Zeki zorda olduğunu anlar ve Selcan ile birlikte kaçar. Zeki ve Selcan'ın adamlarıyla çatışma yaşanır.
TAHSİN ÖMÜR'E YALVARIYOR
Alparslan Selcan'ı vurmayı başaramaz. Peşinden gider ancak Selcan çoktan uzaklaşmıştır. İlyas ve diğerlerinin yanına döner. Bu sırada Hızır'ı arayan Alparslan durum hakkında bilgi verir. Tahsin'in ihaneti ile çılgına dönen Haşmet Zeki'nin kaçması ile birlikte zıvanadan çıkar. Zeki'nin yerini sorduğunda Tahsin'den aldığı cevap sabrını taşırı ve arka arkaya Tahsin'i yumruklamaya başlar. Araya giren Tufan Haşmet'i zor sakinleştirir. Hızır, çocuklara Tahsin'i arabanın bagajına koymalarını söyler. Tahsin ölümden kurtulabilmek için son çare olarak Ömür'e yalvarır.
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