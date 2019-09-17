Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevda’nın sırları açığa çıkıyor…
Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen ATV’nin sevilen dizisi Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde, Sevda’nın sırlarını öğrenmek üzere olan Ali, Pilot’un hayatının tehdit altında olduğunu öğrenince yardıma koşmuştu. Uygar ise her şeyi Ali’ye anlatma tehdidi ile Sevda’yı ikilemde bırakmıştı. Peki, Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte dizinin yeni bölümü hakkında tüm merak edilenler!
Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Sevilen dizi Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. ATV'de yayınlanan ve her yeni bölümüyle nefes kesen dizide bu hafta sürpriz gelişmeler yaşandı. Duygu ilişkilerinde Pilot'a bir şans daha verirken, Pilot da değiştiğini Duygu'ya ifade etmişti. Ancak Mert'in pes etmeyi Duygu'nun peşine düşmesi Pilot'u zor kararlar almaya itti. Ali ise Sevda'nın sakladığı sırları öğrenmeye bir adım daha yaklaştı. Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı ise gelecek hafta yaşanacaklara dair ipuçları verecek.
KİMSE BİLMEZ 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
İşte merakla beklenen Kimse Bilmez 15. yeni bölüm fragmanı!
KİMSE BİLMEZ 14. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kardeşini öğrenmenin eşiğine gelmiş olan Ali, Pilot'un hayatının tehlikede olduğunu öğrenince yardıma koşar. Sevda ise Uygar'ın tüm gerçekleri Ali'ye anlatma tehdidi karşısında ne yapacağını bilemez. Ali, Sevda'nın hala kendisini sevdiğini öğrenince hiç beklenmedik bir şey yapar. Ali, Sevda'nın sakladığı sırrı öğrenebilecek mi? Öte yandan Duygu, Pilot'a bir şans vermeye karar vermiştir. Ancak Pilot Duygu'ya bir daha eline silah almayacağına söz vermişken, Mert, Duygu'nun peşindedir. Pilot, Duygu'yu kurtarabilecek mi?
KİMSE BİLMEZ DİZİSİ KONUSU
Bir markanın yüzü seçilerek yıldız olma hayallerine yaklaşan Sevda, kardeşinin Pilot adında acımasız bir mafyanın eline düştüğünü ve para bulamazsa öldürüleceğini öğrenir. Kardeşini kurtarmak için bulduğu çözüm hayatının en büyük düğümü olur ve kendisine saplantılı bir şekilde aşık olan Uygar Sarıkaya ve adamları peşine düşer. Sevda kaçar, Ali Hüroğlu'nun evine sığınır. Yaptığı iyiliklerle "Ali Hoca" olarak ünlenen Ali'nin hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır. Sevda o gece Ali'nin evine girmekle hem kendisinin hem de Ali'nin hayatını değiştirir. Uygar'ın, Sevda'yı bırakmaya hiç niyeti yoktur. Ali'nin geçmişiyle ilgili kapanmamış bir hesabı, Ali ve Sevda'nın kavuşmasını imkansız hale getirir.
KİMSE BİLMEZ DİZİSİ OYUNCULARI
Başrollerini Keremcem, Özgü Kaya, Engin Hepileri ve Burak Serdar Şanal'ın paylaştığı dizide Zeynep Elçin, Zehra Yılmaz, Ferdi Kurtuldu, Kubilay Penbeklioğlu, Özlem Başkaya, Yiğit Koçak, Selda Özbek, Hakan Altıner, Timur Ölkebaş, Burak Haktanır, Onur Dikmen, Mehmet Ali Kaptanlar, Adnan Biricik ve usta oyuncu Ahmet Mekin gibi isimler yer alıyor.
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