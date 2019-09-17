Sneijder, Yolanthe Cabau için aldığı malikaneyi satışa çıkardı!
‘İbiza’nın Emlak Kralı’ Wesley Sneijder de gemileri yaktı. Bir zamanlar çok sevdiği eşi için satın aldığı malikanelerden birisini satışa çıkardı. Yakın bir tarihte futbolu bırakan Hollandalı, evle ilgilenenlerin kendisine mesaj atmasını istedi.
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ile model ve tasarımcı eşi Yolanthe Cabau, Mart ayında yollarını ayırmaya karar verdi. Yıldız topçu, "Her şeyi ben berbat ettim" diyerek, suçlu olduğunu itiraf etti. Sessizliğini koruyan Cabau ise aybaşında Hollanda'daki bir dergiye röportaj verdi. "Tüm hayatım oğlum" dedi. Eşiyle yeniden birleşemeyeceğinin mesajını verdi.
Ümidini kaybeden futbolcu ise son hareketiyle Cabau'ya resmen cevap verdi. Sneijder, bir zamanlar eşi için İspanya'nın tatil merkezi İbiza'dan satın aldığı evi satışa çıkardığını ilan etti. Yakın bir tarihte futbolu bırakan Hollandalı, evle ilgilenenlerin kendisine mesaj atmasını istedi.
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