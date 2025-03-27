Katil İsrail saldırıları sürdürüyor! En az 18 Filistinli yaşamını yitirdi

Katil Siyonist rejimi Gazze Şeridi'nde bu sabahtan itibaren saldırılarına yeniden başladı. Ateşkes sürecini baltalamaya çalışan İsrail, bölgenin farklı noktalarında masum siviller hedef alınırken çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu sabah saatlerinden itibaren başlayan hava saldırılarında en az 18 Filistinli hayatını kaybetti. Yeniden başlayan saldırılarda ölenlerin sayısı 38'e yükselmiş oldu.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki saldırıları durdurmaya, insani yardımları sağlamaya ve siyasi adımlar atmaya yönelik çeşitli girişimlerin ve önerilerin gündeme geldiğini belirtti.

Merdavi, "Bu geri adım sadece işgalcinin kibirli tutumunu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda uluslararası toplumu da yeni bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Ya hukuka ve adalete uygun hareket edecekler ya da çifte standart politikalarını sürdürecekler. Bu durum sadece Filistin'de değil, tüm bölgenin istikrarını tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.