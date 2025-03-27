Katil İsrail saldırıları sürdürüyor! En az 18 Filistinli yaşamını yitirdi
İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor. Ateşkes sürecini ihlal ederek yeniden saldırılara başlayan Siyonist rejimi, en az 18 Filistinliyi öldürdü. Sabah saatlerinden bu yana artan saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.
Katil Siyonist rejimi Gazze Şeridi'nde bu sabahtan itibaren saldırılarına yeniden başladı. Ateşkes sürecini baltalamaya çalışan İsrail, bölgenin farklı noktalarında masum siviller hedef alınırken çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Bu sabah saatlerinden itibaren başlayan hava saldırılarında en az 18 Filistinli hayatını kaybetti. Yeniden başlayan saldırılarda ölenlerin sayısı 38'e yükselmiş oldu.
İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI
Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki saldırıları durdurmaya, insani yardımları sağlamaya ve siyasi adımlar atmaya yönelik çeşitli girişimlerin ve önerilerin gündeme geldiğini belirtti.
Merdavi, "Bu geri adım sadece işgalcinin kibirli tutumunu göstermekle kalmıyor, aynı zamanda uluslararası toplumu da yeni bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. Ya hukuka ve adalete uygun hareket edecekler ya da çifte standart politikalarını sürdürecekler. Bu durum sadece Filistin'de değil, tüm bölgenin istikrarını tehdit ediyor." ifadelerini kullandı.
BÖLGEDE SALDIRILAR SÜRÜYOR
İsrail savaş uçakları Gazze'nin orta kesimindeki "En-Nefak Caddesi" üzerinde sivilleri hedef aldı.
Saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybederken, çoğu ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı.
Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir eve düzenlediği hava saldırısı ve topçu bombardımanı sonucu biri kız çocuğu olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlenen saldırılarda da 8 Filistinli hayatını kaybetti.
Söz konusu 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabahtan bu yana düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.
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