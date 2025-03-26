BM: Ateşkesten sonra Gazze saldırılarında 142 bin kişi yerinden edildi

BM Basın Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, katil İsrail'in hava saldırılarını sürdürdüğünü, tahliye emirleri vermeye devam ettiğini ve insani yardımları engellediğini belirtti. Bununla yeniden başlayan saldırılarda İsrail'in 142 bin Filistinlinin yerinden edildiğini belirtildi. Dujarric, "Gazze'de her şey tükeniyor. Zaman, hayat ve malzemeler… Her şey sona eriyor." ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı ihlal ederek Gazze'ye yönelik şiddetli saldırılarını yeniden başlattı. İsrail'in saldırıları sonucu çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 830'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ten fazla kişi yaralandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda toplam ölü sayısı 50 bin 183'e, yaralı sayısı ise 113 bin 828'e yükseldi.

BM, İsrail'in insani yardım operasyonlarını da engellediğini vurgularken, yerinden edilen kişi sayısının hızla artacağını belirtti.

HAMAS: İSRAİL SOYKIRIMI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail hükümeti, yeni ateşkes tekliflerini reddettiğini ve Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise, İsrail'in verdiği sözleri tutmadığını ve arabulucu ülkelerin önünde sorumluluklarını yerine getirmediğini açıkladı. Hamas, İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını iddia etti.

İsrail'in saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'in (Shin Bet) Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi kararlarının gölgesinde devam ediyor.