Son dakika: Türkiye koronavirüse karşı 17 proje üretiyor! 9 ilaç 8 koronavirüs aşısı...
Son dakika haberler... Koronavirüsle mücadele kapsamındaki çalışmalarına devam eden Türkiye'den bir hamle daha geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, Kovid Türkiye 19 Platformu, Kovid 19'a yönelik tedavi odaklı 9 ilaç geliştirme ve bağışıklık kazanılması için 8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere toplam 17 proje üretiliyor." açıklamasında bulundu.
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Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, Kovid Türkiye 19 Platformu, Kovid 19'a yönelik tedavi odaklı 9 ilaç geliştirme ve bağışıklık kazanılması için 8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere toplam 17 proje üretiliyor." açıklamasında bulundu.
İşte Bakan Varank'ın açıklamalarından derlenenler;
Ekosistemimizdeki 13 aşı adayı Dünya Sağlık Örgütünün listesinde. Yürüttüğümüz aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3. ülkeyiz.
Faz 1 ötesinde Faz 2 klinik aşaması hazırlıklarımızı yapıyoruz süreci hızlandırmak için.
Güvenli üretim onayı alan Tekirdağ ve Adıyaman'da bulunan iki tesiste aşı adayları üretilecek ve Faz 1 insan klinik aşı çalışmalarına başlanacak.