Son dakika: Türkiye koronavirüse karşı 17 proje üretiyor! 9 ilaç 8 koronavirüs aşısı...

Son dakika haberleri... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, Kovid Türkiye 19 Platformu, Kovid 19'a yönelik tedavi odaklı 9 ilaç geliştirme ve bağışıklık kazanılması için 8 aşı geliştirme projesi başta olmak üzere toplam 17 proje üretiliyor." açıklamasında bulundu.