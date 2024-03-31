31 Mart 2024, Pazar
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Türkiye sandık başında! Demokrasi şöleni | Oy verme işlemi başladı

Türkiye bugün sandık başında. 34 siyasi partinin katıldığı seçimde, 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanıyor. Doğudaki 32 ilde oy verme, saat 07.00'de başladı ve 16.00'da sona erecek. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy kullanım saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri bugün gerçekleştiriliyor. Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. Bugün yerel seçimde, 34 siyasi partiden adayların yanı sıra bağımsız adaylar da yarışıyor.

61 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN OY KULLANIYOR

Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanıyor. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Yerel seçimde; 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.

CANLI ANLATIM
08:00 31 Mart 2024

TÜRKİYE SEÇİMİNİ YAPIYOR

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 49 ilde oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı.

07:00 31 Mart 2024

32 İLDE OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Yüksek Seçim Kurulu, mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme işlemini bir saat öne çekmişti.

YSK'nın kararına göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy verme işlemi başladı.

Bu illerde oy verme işlemleri saat 16.00'da tamamlanacak. Diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

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