Türkiye sandık başında! Demokrasi şöleni | Oy verme işlemi başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri bugün gerçekleştiriliyor. Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gitti. Bugün yerel seçimde, 34 siyasi partiden adayların yanı sıra bağımsız adaylar da yarışıyor.

61 MİLYONDAN FAZLA SEÇMEN OY KULLANIYOR

Ülke genelinde 206 binden fazla sandık kuruldu. 61 milyon 441 bin 882 seçmen oy kullanıyor. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Yerel seçimde; 30 büyükşehir, 51 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirlenecek. İl genel meclisi ve belediye meclisi üyeliği seçimleri yapılacak.